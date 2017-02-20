Депутат посоветовала главе МОН РК полюбить детей и учителей
20 февраля 2017, 13:52
Любое нововведение или эксперимент должны сначала согласовывать с детьми и учителями.
На правчасе в Мажилисе Парламента РК депутат палаты и Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева посоветовала министру образования и науки согласовывать все нововведения и эксперименты в системе образования с учениками и учителями, передает корреспондент Zakon.kz.
«Кому мы доверяем детей? В первую очередь воспитателям и учителям. Я думала, сегодня в докладе министра услышу, как готовятся кадры, какая заинтересованность поступать в педагогические вузы, ведь проблема не только в количестве, но и в качестве. Эту проблему должно решать не только министерство образования. Давайте мы подключимся и будем решать ее вместе. Министр образования - это первый учитель в стране. Министр, вы должны научиться любить детей и учителей, и делать их партнерами», - обратилась она к Ерлану Сагадиеву.
По ее мнению, любое нововведение, любой эксперимент «должны сначала согласовывать с детьми, потом с учителями, потом провести эксперимент, а потом уже вводить».
«Тогда мы поймем, надо или нет. Я думаю, министерство образования пересмотрит свою работу. Наскоком делать реформы нельзя», - заявила депутат.
Вместе с тем З.Балиева считает, что необходимо немедленно создать совместную рабочую группу по реформе ЕНТ и отложить внедрение нового формата на год.
«ЕНТ оставляет желать лучшего. В законе об образовании у нас ЕНТ посвящены несколько статей. В закон о государственных секретах мы вносили вопрос, что вопросы ЕНТ являются госсекретами. Что у нас теперь в каждом вузе будет представитель КНБ? А как нам быть в регионах? Давайте подготовим детей к этому и, может быть, не будем делать это в этом году, а со следующего года введем. Я не спорю про качество вопросов - это правильно. Но нельзя детей вводить в стресс, делать выпускные и вступительные экзамены в одном месяце», - пояснила парламентарий.
В тоже время она добавила, что в МОН должны вовремя предоставлять отчетность по поводу реформ в системе образования.
«Мы должны понимать, как электронный дневник будет двигаться, и не только он, давайте говорить о всех формах отчетности. Тем более у вас (в МОН) по форме отчетности есть нормативный акт, зарегистрированный в Минюсте, и, наверное, над ним нужно будет подумать. И чтобы не сложилось у общества мнения, что вы продвинете интересы отдельно взятых сфер бизнеса, кто вам первым предложил эту программу. Вы должны ответить на вопросы общества и доказать, что это не так, мы идет к цифровому Казахстану, что электронный дневник нужен», - подчеркнула депутат.
«В рамках ГЧП, а вы такой приказ уже издали о создании по проведению прямых переговоров определения частного партнерства по созданию и внедрению системы электронных журналов. Тем более давайте обсудим, как двигаться в рамках ГЧП. На сегодняшний день то, что вы внедряете - это не ГЧП, когда вы заявляете, что там 0% государства. ГЧП предусматривает вложение денег как бизнеса, так и государства в проект», - дополнила она.
Загипа Балиева считает, что надо обратить внимание на казахстанских производителей.
«У нас есть талантливые IT- специалисты, которые смогут разработать (электронный дневник). Также при внедрении дневника необходимо сразу обратить внимание на безопасность информации и закон "О персональных данных и их защите". Если вы изучите эти законы, то вам сразу станет понятно, куда двигаться по определению закупа услуг, по электронному дневнику и документообороту, в который входит и журнал, и отчетность. И вообще, вы знаете, что ваши приказы должны быть, как объяснения в любви и детям, и учителям, где вы облегчаете им эту задачу. Говорите, что здесь вы делаете лучше, упрощаете, а не так, когда этот документ просто, как уже говорили мои коллеги, что учитель заполняет столько документов, что у него не остается просто времени на ребенка», - заключила парламентарий.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: bnews.kz
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