В Костанае при тушении пожара в гараже обнаружено два трупа
20 февраля 2017, 13:52
Как уточнили в пресс-службе ДВД Костанайской области, трупы были найдены без признаков насильственной смерти.
Происшествие случилось 19 февраля в гаражном кооперативе Костаная, сообщает пресс-служба ЧС Костанайской области, передает alau.kz.
Пожар произошёл в гаражном кооперативе «Строитель» около 7 часов утра.
«Возгорание было в одноэтажном частном гараже. Площадь гаража 15 квадратных метров. На месте пожара в автомобиле обнаружены обгоревшие трупы двух мужчин 43-х и 32-х лет», — сообщили в пресс-службе СП и АСР ДЧС Костанайской области.
Пожар локализован в 7.31 и ликвидирован в 9.23
В ликвидации пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото с сайта alau.kz
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