В Костанае при тушении пожара в гараже обнаружено два трупа

Как уточнили в пресс-службе ДВД Костанайской области, трупы были найдены без признаков насильственной смерти.

Происшествие случилось 19 февраля в гаражном кооперативе Костаная, сообщает пресс-служба ЧС Костанайской области, передает сообщает пресс-служба ЧС Костанайской области, передает alau.kz





Пожар произошёл в гаражном кооперативе «Строитель» около 7 часов утра.





«Возгорание было в одноэтажном частном гараже. Площадь гаража 15 квадратных метров. На месте пожара в автомобиле обнаружены обгоревшие трупы двух мужчин 43-х и 32-х лет», — сообщили в пресс-службе СП и АСР ДЧС Костанайской области.





Пожар локализован в 7.31 и ликвидирован в 9.23





В ликвидации пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники.



