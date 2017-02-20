Аким Алматы рассказал о реформировании транспортной системы Алматы

Реформирование транспортной системы Алматы началось с февраля 2016 года. Крупнейший автоперевозчик южной столицы «Алматыэлектротранс», который ранее управлял трамвайным депо, троллейбусным парком и тремя автобусными парками, был отдан частным инвесторам из Шымкента. Подобное решение, а также судьбу трамвайного депо прокомментировал аким Алматы Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент BNews.kz.

«У нас в городе 1600 автобусов. Почему мы передали автобусы одного из автоперевозчиков в управлении частной компании? Потому что выявили факты нечестности. Государство покупает, а непорядочный человек начинает: вместо бензина воду заливают, детали разбирают и продают на рынках, наблюдалось неэффективное расходование. До нас доходили 600-800 тысяч тенге чистой прибыли. Каждый год, когда выигрывают конкурс говорят, что все будет хорошо, а по факту ничего. Как Президент сказал: «Не работа должна за ними ходить, а они за работой», - сказал Байбек.

Аким Алматы отметил, что совершенствование работы городского транспорта в Алматы - одна из главных задач. Между тем ранее он отметил, что повышение цен на проезд не будет предусматриваться. По его словам, город выделяет значительные средства на компенсацию перевозчикам за обслуживание льготников. В 2016 году на это было затрачено 2,7 млрд тенге.

Кроме того, население поинтересовалось судьбой трамвайного депо, работа которого в прошлом году была приостановлена.

«Я очень люблю алматинские трамваи, но нужно принимать непопулярные решения в интересах общества. К сожалению, износ настолько большой, что какие бы вагоны не купили, будут проблемы. Когда я пришел в город, произошло несколько случаев, когда трамваи чуть не убили людей. Мы, в первую очередь, должны беспокоиться о жизни наших горожан. Я не могу и не хочу брать ответственность за смерть кого-либо. У нас в городе было всего 11 трамваев и 42 случаев схода. По теории вероятностей рано или поздно кого-то придавит. Мы приняли решение приостановить работу», - сказал аким.

По словам Бауыржана Байбека, для восстановления старых трамвайных линий нужно 16,5 млрд тенге. Однако трамваи, скорее всего, возвращены не будут, а ориентир будет идти на более современный транспорт, в том числе троллейбусы. На модернизацию троллейбусных линий будет выделено почти 5,5 млрд тенге - это в три раза дешевле, чем восстановить трамваи.