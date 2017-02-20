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В Акмолинской области из снежных заносов спасено 213 человек

20 февраля 2017, 14:07

Проведенными мероприятиями из снежных заносов спасено 213 человек, из них 35 детей, извлечено и эвакуировано 110 единиц техники.


На территории Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий было прекращено движение для всех видов транспортных средств по всем направлениям автодорог республиканского и местного значений, с 19 февраля по 20 февраля 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МВД РК..

В связи с чем, на автодорогах выставлялись посты на специальных автомобилях из числа сотрудников Департамента по ЧС и Местной полицейской службы Акмолинской области. На специальных постах находилось 118 единиц техники и 276 человек, из них 17 детей.

Проведенными мероприятиями из снежных заносов спасено 213 человек, из них 35 детей, извлечено и эвакуировано 110 единиц техники.

В районных пунктах обогрева размещено 239 человек, из них 13 детей.

Для проведения аварийно-спасательных работ было задействовано 18 единиц специальной техники и 56 человек личного состава ДЧС Акмолинской области, 15 единиц дорожной техники и 26 человек местных исполнительных органов, 14 единиц специальной техники и 28 человек личного состава местной полицейской службы.

После расчистки авто дорог, своим ходом разъехались 31 автомобиль (58 человек). Из-за неисправности осталось 4 автомобиля (7 чел.эвакуированы в с.Коргалжын). Пострадавших нет.

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