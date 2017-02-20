Самый обаятельный политик Канады

В 2015 году Джастин Трюдо стал премьер-министром Канады, и с тех пор им восхищаются люди по всему миру.













Недавно Трюдо на два дня приехал в Германию и встретился с немецким канцлером Ангелой Меркель.













Они вместе пообедали в отеле Regent в Берлине.













Меркель явно довольна.





















За несколько дней до этого Трюдо в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом. Канадец признал, что у них с Трампом могут быть разные подходы и взгляды, но никак не критиковал его, сказав: «Что я вижу в работе американского президента, так это фокусировку на доведении дел до конца».













В зале присутствовала дочь американского президента Иванка Трамп. Сообщается, что они встретились, чтобы постараться сделать отношения между США и Канадой более теплыми. Похоже, это удалось: Иванка явно довольна тем, как галантно ей придвинули стул.













Она даже как будто приревновала политика к соседке справа.













Этот долгий взгляд Иванки стал мемом и поводом для множества шуток: «Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас, как Иванка Трамп на Джастина Трюдо», «Ни одна девушка не может быть в безопасности рядом с премьер-министром».









Джастин Трюдо и Кэтрин Миддлтон, герцогиня Кембриджская. О ее взгляде кто-то пошутил: «Твое лицо, когда ты замужем за принцем, но встречаешь Джастина Трюдо».













С актрисой Эммой Уотсон.









Они встретились в сентябре 2016 года.









Трюдо и королева Иордании Рания аль-Абдулла на встрече, посвященной проблеме беженцев.









Политик очаровал даже Дональда Трампа.









С британской королевой Елизаветой II. Во время тоста в честь королевы Трюдо отметил, что он уже двенадцатый премьер-министр Канады за время ее правления. Королева пошутила: «Спасибо, что я почувствовала себя такой старой».









С экс-президентом США Бараком Обамой.









С президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.

За что еще все любят Трюдо













Несколько дней назад интернет обсуждал снимок, на котором Трамп протягивает Трюдо ладонь для рукопожатия, а тот как будто сомневается, пожимать ее или нет. Президент США, как оказалось, любит долго держать руки оппонентов, а потом с силой прижимать их к себе.

На этом уже погорел японский премьер-министр Синдзо Абэ: Трамп тряс его руку почти 20 секунд.









Американский мастер джиу-джитсу даже записал ролик о том, как эффективно защититься от рукопожатия Трампа: он предлагает использовать для этого прием с захватом «гусиная шея» (правда, не советует использовать его на президентах). Но Трюдо, в отличие от коллег, твердо держал руку и сохранил лицо.

















Джастин Трюдо — политик эпохи социальных сетей и самый молодой премьер-министр в истории страны после Джо Кларка. Трюдо умело пользуется своим необычным имиджем и всячески привлекает к себе внимание. Например, носит смешные носки.













Демонстрирует умение стоять на руках.













Фотографируется с пандами.

Трюдо может работать инструктором по банджи-джампингу и сноуборду, а еще у него есть татуировка — изображение земного шара внутри ворона. Также он успел попробовать себя в качестве боксера, актера и радиоведущего.