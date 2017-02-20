В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств банку-приобретателю, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче стабилизационному банку. В частности, временная администрация по управлению банком, находящимся в режиме консервации (временный управляющий банком), обращается в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее уполномоченный орган) для проведения операции по передаче его активов и обязательств стабилизационному банку, в том числе в случае невозможности осуществления операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части или полном размере другому (другим) банку (банкам). Временная администрация банка, находящегося в режиме консервации (далее - банк), проводит оценку активов и разрабатывает план деятельности стабилизационного банка. Также стабилизационный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности стабилизационного банка, который содержит следующую информацию: 1) доля кредитного портфеля банка в совокупных займах банковской системы, долю депозитов, привлеченных банком в совокупных депозитах банков второго уровня; 2) описание и сведения об оценке всех активов и обязательств стабилизационного банка; 3) описание и размер высоколиквидных активов и обязательств до востребования; 4) порядок и условия управления активами и обязательствами стабилизационного банка, в том числе путем возврата (обмена) активов и (или) возврата обязательств, при снижении уровня активов; 5) условия и порядок реализации акций или продажи (передачи) активов (обязательств) банку-приобретателю; 6) смета расходов стабилизационного банка и финансовый прогноз деятельности стабилизационного банка, которые включают: бухгалтерский баланс на дату создания стабилизационного банка, составленный на основе данных банка по состоянию на последнюю отчетную дату; прогнозный баланс на дату завершения деятельности стабилизационного банка, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный отчет о движении денежных средств. Задачами стабилизационного банка являются: 1) осуществление операции по передаче активов и обязательств стабилизационного банка другому банку-приобретателю; 2) реализация инвестору акций стабилизационного банка на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала стабилизационного банка и его функционирование в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан. Функциями стабилизационного банка являются: 1) управление активами и обязательствами стабилизационного банка, в том числе обеспечение наличия активов в размере достаточном для покрытия рисков по активам и исполнения обязательств, наличия обязательств на уровне, не превышающем активы стабилизационного банка; 2) обслуживание и прием платежей по принятым активам; 3) исполнение обязательств с учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 61-3 Закона о банках; 4) проведение оценки состояния принятых активов и проведение мероприятий по улучшению качества активов. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.