Убрать из названия МОНа слово «наука» предложила депутат

"Мы можем остаться и без образования, и без медицины, и без индустриальной подготовки".

На правчасе в мажилисе при рассмотрении вопросов по реализации государственной программы развития образования и науки на 2016 - 2019 года, депутат палаты Галина Баймаханова предложила убрать из названия Министерства образования и науки РК слово «наука» , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Мое предложение убрать из названия вашего министерства слово «наука», - сказала она. При этом парламентарий пояснила, что это «не просто прихоть».





«В последнее время наша наука раздерганная, есть фундаментальная, есть прикладная, есть частное влияние на науку, есть какая-то государственная поддержка. Может это стоит консолидировать в одном органе, где видны все эти движения, достижения и финансирование науки», - пояснила Г.Баймаханова.





«Тогда, может быть, это (развитие науки) сдвинется с мертвой точки. И наши достижения в экономической сфере увеличатся многократно, иначе мы можем остаться и без образования, и без медицины, и без индустриальной подготовки», - добавила депутат.





Автор: Ксения Давыдова, Астана

Фото: lgorod.kz



