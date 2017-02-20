Убрать из названия МОНа слово «наука» предложила депутат
20 февраля 2017, 14:42
"Мы можем остаться и без образования, и без медицины, и без индустриальной подготовки".
На правчасе в мажилисе при рассмотрении вопросов по реализации государственной программы развития образования и науки на 2016 - 2019 года, депутат палаты Галина Баймаханова предложила убрать из названия Министерства образования и науки РК слово «наука», передает корреспондент Zakon.kz.
«Мое предложение убрать из названия вашего министерства слово «наука», - сказала она. При этом парламентарий пояснила, что это «не просто прихоть».
«В последнее время наша наука раздерганная, есть фундаментальная, есть прикладная, есть частное влияние на науку, есть какая-то государственная поддержка. Может это стоит консолидировать в одном органе, где видны все эти движения, достижения и финансирование науки», - пояснила Г.Баймаханова.
«Тогда, может быть, это (развитие науки) сдвинется с мертвой точки. И наши достижения в экономической сфере увеличатся многократно, иначе мы можем остаться и без образования, и без медицины, и без индустриальной подготовки», - добавила депутат.
Автор: Ксения Давыдова, Астана
Фото: lgorod.kz
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