Систему доплат учителям за проверку тетрадей предлагают пересмотреть

Вопросы оплаты труда учителей в школах затронули депутаты в ходе правчаса в Мажилисе Парламента РК. По мнению вице-спикера палаты Гульмиры Исимбаевой, систему доплат за классное руководство и проверку тетрадей для педагогов необходимо пересмотреть, передает корреспондент Zakon.kz.

«Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев, министр образования и науки РК), я делала в 2009 году для депутатского запроса сравнительный анализ, с тех пор правительство обещало принять меры, но так до сих пор не приняло. Что у нас получается, доплата за классное руководство составляет 4 тысячи 424 тенге в месяц. Если в классе 25 учеников, то это 176 тенге в месяц на одного ученика, а классный руководитель работает каждый день с каждым учеником. И за эту работу он получает 7 тенге 7 тиын. Вот как мы их оплачиваем, такой результат мы и получаем», - сказал она.

Также депутат озвучила суммы доплат за проверку тетрадей.

«За проверку тетрадей. Мы взяли начальные школы, там, где каждый день тетради должны проверяться. Доплата составляет 3 тысячи 146 тенге в месяц. В день 126 тенге 12 тиын за 25 учеников или 5 тенге 5 тиына на одного ученика. Хоть кто-то хоть немного знаком с трудом учителя, понимает, насколько несоразмерны трудозатраты и оплата труда. Здесь абсолютно ничем необъяснимы подходы к формированию этих доплат», - указала вице-спикер мажилиса.

«Если мы эти доплаты увеличим, а это возможно, вы сделаете большое дело, Ерлан Кенжегалиевич, со своей командой, вы сделали доплаты учителям на английском языке, это было непросто, но вы в кратчайшие сроки это сделали, вы и эту работу можете сделать. Тогда у нас будет и суицидов меньше, и беспризорных детей меньше, если труд учительский, по крайней мере, эти доплаты будут на должном уровне оплачиваться», - сказала Г.Исимбаева.

Резюмируя, она выразила надежду, что Министерство образования и науки РК, центральные и местные исполнительные органы правильно воспримут предложения депутатов, высказанные в ходе правчаса, а также сделают необходимые выводы и внесут коррективы в свою работу.

Автор: Ксения Давыдова, Астана