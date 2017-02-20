Из Новой Зеландии в США экстрадируют основателя Megaupload
20 февраля 2017, 15:05
Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload
Суд в Новой Зеландии приняли постановление об экстрадиции в США учредителя ресурса Megaupload Кима Доткома, сообщает vesti.ru.
Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload, который позволяет обмениваться крупными файлами.
Против бизнесмена Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в вымогательстве отмывании денег, мошенничестве и в нарушении авторских прав.
Ему грозит до нескольких десятков лет тюремного заключения, в случае его экстрадиции в США. После решения новозеландского суда, адвокаты защиты пообещали его обжаловать и продолжить судебные разбирательства.
Напомним, что еще в 2015 году Окружной суд новозеландского города Окленд на запрос об экстрадиции Даткома американских властей ответил положительно.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845121-7040cd1e4423bba00129acf8598363e1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...