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Из Новой Зеландии в США экстрадируют основателя Megaupload

20 февраля 2017, 15:05

Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload


Суд в Новой Зеландии приняли постановление об экстрадиции в США учредителя ресурса Megaupload Кима Доткома, сообщает vesti.ru.

Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload, который позволяет обмениваться крупными файлами.

Против бизнесмена Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в вымогательстве отмывании денег, мошенничестве и в нарушении авторских прав.

Ему грозит до нескольких десятков лет тюремного заключения, в случае его экстрадиции в США. После решения новозеландского суда, адвокаты защиты пообещали его обжаловать и продолжить судебные разбирательства.

Напомним, что еще в 2015 году Окружной суд новозеландского города Окленд на запрос об экстрадиции Даткома американских властей ответил положительно.


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