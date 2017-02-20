Из Новой Зеландии в США экстрадируют основателя Megaupload

Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload

Суд в Новой Зеландии приняли постановление об экстрадиции в США учредителя ресурса Megaupload Кима Доткома, сообщает vesti.ru





Ким Датком в январе 2012 года был арестован по делу о незаконной работе одного из крупнейшего в мире ресурса Megaupload, который позволяет обмениваться крупными файлами.





Против бизнесмена Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в вымогательстве отмывании денег, мошенничестве и в нарушении авторских прав.





Ему грозит до нескольких десятков лет тюремного заключения, в случае его экстрадиции в США. После решения новозеландского суда, адвокаты защиты пообещали его обжаловать и продолжить судебные разбирательства.





Напомним, что еще в 2015 году Окружной суд новозеландского города Окленд на запрос об экстрадиции Даткома американских властей ответил положительно.



