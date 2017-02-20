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В Тбилиси загорелась крыша горсовета, люди эвакуированы

20 февраля 2017, 15:14

Пожар уже локализован, на месте работают 9 пожарных бригад.


Девять пожарных бригад работают на тушении пожара в здании тбилисского горсовета, где загорелась крыша, сообщили РИА Новости в Службе по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии.

"Пожар уже локализован, на месте работают 9 пожарных бригад. Пожар будет очень скоро ликвидирован", — заявили в Службе.

По данным грузинских СМИ, сотрудников горсовета эвакуировали.

Фото: РИА Новости

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