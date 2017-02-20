Гибель военных под лавиной: Начато досудебное расследование по статье халатность
20 февраля 2017, 15:20
Проводятся следственные действия для установления фактических обстоятельств чрезвычайного происшествия.
По факту гибели семи военнослужащих воинской части 91678 Министерства обороны во время плановых занятий по боевой подготовке, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области 17 февраля, начато досудебное расследование по статье 453 части 2 УК РК "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия", передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Главной военной прокуратуры РК.
Создана следственно-оперативная группа под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия для установления фактических обстоятельств чрезвычайного происшествия.
"Досудебное расследование находится на контроле. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, трагедия произошла в Жуалынском районе в 35-40 км от села Алатау, в ущелье Коксай. 23 военнослужащих горно-егерской роты специального назначения войсковой части 91678 Минобороны РК находились здесь на занятиях по боевой подготовке, когда их накрыла снежная лавина. Семь солдат погибли под снегом, остальных удалось спасти. Сообщение поступило от одного из егерей, который находился недалеко от места ЧП. От Тараза до места схода лавины расстояние более 110 км.
18 февраля, в региональное командование «Юг» на место происшествия прибыла Правительственная комиссия во главе с Министром обороны РК генерал-полковником Сакеном Жасузаковым. Комиссией ведется работа по выяснению причин и обстоятельств трагедии, прорабатывается вопрос оказания материальной помощи семьям погибших военнослужащих.
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