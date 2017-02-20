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Новости за сегодня

Уровень жизни в РК за 2016 год

 

В 2016 году реальные доходы в РК показали самое глубокое падение за всю историю 2000-х годов - на 4,5%. Численность малообеспеченных казахстанцев увеличивается

Прошедший год стал больно ударил по кошелькам казахстанцев - за 2016 год реальные доходы населения РК сократился на 4,5%, это самое значительное падение уровня жизни за последние 16 лет.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2009 году, когда уровень реальных доходов за год уменьшился на 3,1%.

Снижение покупательной способности заработных плат казахстанцев продолжалось в течение практически всего года, лишь в декабре уровень реальных доходов вырос на 2,4%, однако на итоговый годовой показатель это временное повышение не повлияло.

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Удорожание жизни в стране первыми ощущают на себе наиболее незащищенные слои населения.

В течение 2011-2015 годов в Казахстане резко сокращалась численность населения, имеющая доходы ниже прожиточного минимума, - за этот период численность уменьшилась более чем в 2 раза. Однако, в 2016 году это процесс не только остановился, но и наметилась обратная тенденция, - по итогам 3 квартала численность таких казахстанцев составила 452 тысяч человек, или на 6 тысяч человек больше, чем было год назад.

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Численность 10% наименее обеспеченного населения за год выросла быстрее, чем 10% наиболее обеспеченных. По сравнению с уровнем на конец 3 квартала 2015 года число малообеспеченных казазахстанцев выросло почти на 27 тысяч человек, в то время как число обеспеченных граждан РК увеличилось на 18,3 тысяч человек.

Напомним, что годом ранее прирост числа богатых казахстанцев составил 31 тысяч человек против роста на 24 тысячи человек числа 10% наименее обеспеченных жителей страны.

10% наиболее обеспеченных граждан РК обладают 23,6% всех доходов населения. При этом уровень неравенства в РК пока остается низким (0,281), хотя по сравнению с 2013 годом его показатель вырос.

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Наибольшее число бедных жителей в РК проживает на юге Казахстана: ЮКО (289,6 тысяч человек на конец 3 квартала 2016 года), Алматинской области (201 тысячи человек) и Алматы (175 тысяч человек).

За год наиболее интенсивно численность малообеспеченного населения росла в Алматы (+4,7 тысяч человек), Астане (+4,3 тысяч человек) и ЮКО (+3 тысяч человек).

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20 февраля 2017, 15:13
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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