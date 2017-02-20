YouTube откажется от раздражающего рекламного формата

Уже в 2018 году Youtube планирует отказаться от не пропускаемых 30- секундных рекламных роликов, об этом сообщил Compaign со ссылкой на заявление компании Google.





Это поможет достичь более эффективной связи между пользователями и рекламой. Вместо этого, компания решила сосредоточиться на других форматах рекламы. Но это не говорит о том, что Youtube вовсе откажется от рекламы. Длительность не пропускаемых роликов просто заметно сократится.



