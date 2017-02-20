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К зданию администрации Порошенко в Киеве стянули военную технику

20 февраля 2017, 15:43

Несколько тысяч бойцов Национальной гвардии несут усиленное дежурство в центре украинской столицы, где сегодня ожидаются масштабные акции протеста.


Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии бронированных автобусов, на которых к центру Киева привезли несколько тысяч бойцов спецподразделений для охраны порядка во время массовых мероприятий. Сегодня, 20 февраля, в первой половине дня в украинской столице состоится митинг, посвящённый Дню памяти Небесной сотни, а ближе к вечеру ожидаются сразу несколько акций протеста, организованных в том числе радикальными активистами, которые требуют на законодательном уровне прекратить торговлю с территориями ДНР и ЛНР, сообщает Life.ru.

Автомобильное движение в центре Киева на данный момент перекрыто. В некоторых местах установлены рамки металлоискателя, через которые нацгвардейцы прогоняют пешеходов.



Усиленный полицейский патруль в эти минуты дежурит на улицах Крещатик, Институтской и Банковой и майдане Незалежности.





В особом порядке охраняются здания Администрации Президента Украины и Верховной рады.

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