Alpina зарядила новый BMW 5-Series

Немецкое ателье Alpina Automobiles, занимающееся тюнингом BMW, подготовило собственную версию новой «Пятерки». Ее мировая премьера состоится в следующем месяце на Женевском автосалоне, а пока компания опубликовала видео, в котором закамуфлированный седан обкатывают на заснеженной дороге.





Скорее всего, новый Alpina B5 сохранит 4,4-литровый 600-сильный V8 от своего предшественника. Во всяком случае, на новый B7 (модифицированный 7-Series), представленный год назад, устанавливается точно такой же мотор. 600 сил выдает и BMW M5 предыдущей генерации с пакетом Competition, но если у заводского тюнера крутящий момент достигает 700 Нм, то у «Альпины» – все 800.





Новое поколение BMW M5 покажут этой осенью во Франкфурте. По некоторым данным, там же дебютирует новый универсал 5-Series от Alpina. Сама BMW не планирует выпускать M-версию универсала.



