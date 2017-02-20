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Новости за сегодня

Рост цен на газ и электричество в Алматы объяснил Байбек

 

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением объяснил рост тарифов на коммунальные услуги. По его словам, подорожание связано с модернизацией и ремонтом коммунальных сетей города, передает Today.kz.

Отвечая на вопросы горожан, глава департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Алматы Болат Самбетов отметил, что рост цен на основные бытовые услуги имеет объективные причины.

«В 2016 году летом изменились тарифы на тепло- и газоснабжение, с января 2017 года - на электроэнергию, с ростом на 1,6 процента. По газоснабжению и по теплоснабжению причина подорожания - это рост оптовых цен на 15 процентов. По электроснабжению - незначительный рост», - сказал Самбетов.

В свою очередь аким города сообщил о износе коммунальных сетей. На текущий момент износ составляет 65-70 процентов.

«При мне было три-четыре повышения, мы отказались и выделили бюджетные деньги. Мы можем не повышать тариф, но у нас будут останавливаться котельные. За последние два года возвращали заявки (на повышение тарифов. - Прим. ред.) без основного роста тарифа, общее финансирование из бюджета составило 4,5 миллиарда. Кстати, никто не сказал спасибо нам», - добавил аким.

 

20 февраля 2017, 15:47
Источник, интернет-ресурс: Today.kz

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