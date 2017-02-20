Казахстан ждет новая программа индустриализации

Министерство по инвестициям и развитию РК разрабатывает пакет системных мер для начала новой программы индустриализации. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии ведомства рассказал министр Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году будет выработан конкретный пакет системных мер, законодательные изменения, стандартизация, а также инструменты государственной поддержки цифровизации промышленности, - сказал он. - Все указанные меры будут закреплены в комплексном плане по техническому перевооружению, модернизации базовых секторов до 2025 года».

«Принятие документа мы планируем на декабрь этого года. Этот документ станет составной частью госпрограммы индустриализации и заложит основу для перехода на новую модель экономического роста в обрабатывающем секторе» - отметил министр

Автор: Татьяна Ковалева, Астана