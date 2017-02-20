 
Частично облачно
-6°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 54%

Влажность: 77%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: западный, 7.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

20 февраля 

Курс НБРК

318.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.00

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

318.30

Продажа

318.80

Подробнее
340.00

20 февраля 

Курс НБРК

339.10

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Казахстан ждет новая программа индустриализации

 

Министерство по инвестициям и развитию РК разрабатывает пакет системных мер для начала новой программы индустриализации. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии ведомства рассказал министр Женис Касымбек, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2017 году будет выработан конкретный пакет системных мер, законодательные изменения, стандартизация, а также инструменты государственной поддержки цифровизации промышленности, - сказал он. - Все указанные меры будут закреплены в комплексном плане по техническому перевооружению, модернизации базовых секторов до 2025 года».

«Принятие документа мы планируем на декабрь этого года. Этот документ станет составной частью госпрограммы индустриализации и заложит основу для перехода на новую модель экономического роста в обрабатывающем секторе» - отметил министр

 

Автор: Татьяна Ковалева, Астана

 

20 февраля 2017, 15:49
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код