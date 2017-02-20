Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Прокурор Жамбылской области: В стране созданы все условия для обучения традиционной религии

20 февраля 2017, 15:58

Принятыми мерами на сегодня возвращено уже 50% студентов с предложением о продолжении учебы в местных теологических заведениях.


В интервью Zakon.kz верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Малгажыулы высказался против того, чтобы казахстанцы поступали в сомнительные зарубежные вузы.

Прокурор Жамбылской области Ернат Сыбанкулов рассказал о проделанной работе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму и возврату отечественных студентов духовных учебных заведений в Казахстан.

«Да действительно еще с ноября прошлого года нами реализуется проект «Молодежь и религия», цель которого - возвращение обучающейся в зарубежных теологических учебных заведениях молодежи и использование ее потенциала в реализации государственной политики по противодействию религиозному экстремизму и терроризму, - рассказал он. - Принятыми мерами на сегодня возвращено уже 50% студентов (11 студентов из 23), с предложением о продолжении учебы в местных теологических заведениях. Ведутся переговоры с родителями еще 4 студентов, обучающихся в исламских университетах Пакистана (2) и Малайзии (2), которыми дано согласие на возвращение детей на родину. Отдельные прибывшие 4 студента, ранее обучавшиеся в Саудовской Аравии, Пакистане и Кыргызстане стали получать образование в духовных учебных заведениях Казахстана».

Также прокурор сообщил, что при содействии акимата области трудоустроено 16 лиц, из числа лиц ранее прибывших в страну из иностранных учебных заведений. Решается вопрос о трудоустройстве 2-х лиц в мечети по месту проживания.

«В рамках профилактической работы разработаны методические рекомендации по работе с родителями несовершеннолетних, с целью предотвращения выезда за рубеж, проведены тематические лекции, организованы семинары-совещания. Принимаются меры к приобщению к национальным традициям. К примеру, в Жуалынском районе органами прокуратуры организованы спортивные состязания по национальным видам спорта, где приняло участие 12 команд. Молодежь с воодушевлением приняла участие в этих играх, думаем, продолжить подобную практику», - рассказал Сыбанкулов.

Проделанная работа стала результатом успешного диалога между духовным управлением мусульман и при поддержке руководства исламского университета «Нур-Мубарак».

«Удивительно то, что наша молодежь не знает, что в настоящее время в Казахстане созданы все условия для обучения религиозным дисциплинам, которое имеет свои положительные стороны, ведь им после гарантируется трудоустройство. Более того, обучение проводится высококвалифицированными специалистами, в том числе из зарубежных теологических учебных заведений, рекомендуемых ДУМК», - подытожил прокурор Жамбылской области.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...