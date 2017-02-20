7 объектов образования построено по программе «Нұрлы жол» в Жамбылской области

В рамках государственной программы «Нұрлы жол» в Жамбылской области активно строятся современные учебные учреждения, где созданы все условия для успешного воспитания и обучения детей, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





В минувшем году в Жамбылской области по программе «Нурлы жол» реализовано 7 проектов, выделено и освоено 3,3 млрд тенге. Введены в эксплуатацию две школы на 600 мест в селе Туймекент Байзакского района и на станции Кумшагал города Тараза, а также три детских сада на 840 мест в селе Масанчи Кордайского района, в городе Жанатас Сарысуского района и в областном центре. Проекты по строительству школ в ауле Сарымолдаева Меркенского района и СШ №30 в Таразе являются переходящими на 2017 год.





В 2017 году планируется реализация пяти проектов стоимостью 2,4 млрд тенге. В их числе строительство средней школы на 300 мест в селе Байзак Байзакского района, нового здания на 600 мест в селе Сарымолдаева Меркенского района. В Таразе построят среднюю школу на 900 мест в жилом массиве Шолдала, пристройку на 300 мест в гимназии №24, а также СШ №30 на 1000 учащихся в микрорайоне «Салтанат».





В Жамбылской области функционируют 450 школ. В 2016 году в целом велось строительство 19 объектов образования, на которые выделено 6,4 млрд тенге. На проведение капитального ремонта 42-х объектов образования выделено 4,47 млрд тенге.



