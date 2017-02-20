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В Семее автомобиль полицейского столкнулся с такси, погиб один человек

20 февраля 2017, 16:10

Еще один пострадавший находится в реанимации.


Автоавария произошла в ночь с 17-го на 18 февраля.

«Пьяный полицейский, проехав на красный свет, столкнулся с такси, в котором находились одноклассники моей дочери. В свой 25-й день рождения один умер, второй - в реанимации. Безнаказанность и вседозволенность убивают наших детей», — написала Гульнара Жуаспаева в соцсети, уточнив, что ДТП спровоцировал «сотрудник УСБ УВД Семея».

«Пишут, что его вчера закрыли», — добавила она.

Факт смертельного ДТП с участием сотрудника полиции Newtimes.kz подтвердил источник.

«Этот человек работал у нас, уголовное дело уже завели», — сообщил собеседник.

Официальных комментариев в ДВД пока не дают.

По информации Жуаспаевой, всего в такси находились 5 человек.

Фото newtimes.kz

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