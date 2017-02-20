Депутаты просят МОН РК вернуть общественный труд для школьников

Депутаты Мажилиса просят Министерство образования и науки РК вернуть в образовательный процесс школьников общественный труд , сообщает , сообщает Kazpravda.kz





По словам депутата Ирины Смирновой, общественно-полезный труд очень важный момент, который позволит вырастить доброе, толерантное, дружелюбное общество, которое сможет работать в коллективе.





"В школу необходимо вернуть общественно-полезный труд, возможность им заниматься. Не секрет, что сегодня дети не ухаживают за своим рабочим местом. Они даже не поднимают стулья, когда выходят из класса, чтобы помочь техничке. Потому что считают, что их должны обслуживать. Кого мы растим? Наш Президент сказал о том, что у нас должно быть общество всеобщего труда. А сегодня труд не приветствуется в школе. Кабинеты технологии не оборудованы или оборудованы старой техникой, которая вышла из строя. Кроме того, ученики не учатся готовить пищу, обрабатывать древесину, потому что у них нет расходных материалов", – сказала мажилисвумен в ходе правительственного часа, на котором присутствовал глава МОН Ерлан Сагадиев.



