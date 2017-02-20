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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOМ = 319,16, RUBKZT_TOD = 5,4954, CNYKZT_TOМ = 46,5800, USDKZT_1_002 - предложение +6,0000 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами  USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE  не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения  Джорджа Вашингтона).  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM)    составил 319,16 тенге за доллар США при объеме торгов 66 900 тыс.  долларов США;  - по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD)    составил 5,4954 тенге за рубль при объеме торгов 67 000 тыс. рублей;  - по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM)    составил 46,5800 тенге за юань, объем торгов - 500 тыс. юаней.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий  составил 319,19 тенге за доллар (+0,58 тенге), суммарный объем торгов  - 83 300 тыс. USD (-36 700 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии    предложение составило - +6,0000 % годовых при отсутствии спроса;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент    закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 22 банка.  

20 февраля 2017, 16:26
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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