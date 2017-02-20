Дневная сессия KASE: USDKZT_TOМ = 319,16, RUBKZT_TOD = 5,4954, CNYKZT_TOМ = 46,5800, USDKZT_1_002 - предложение +6,0000 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT_0_001 и USDKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 20 февраля в США (День рождения Джорджа Вашингтона). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 319,16 тенге за доллар США при объеме торгов 66 900 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4954 тенге за рубль при объеме торгов 67 000 тыс. рублей; - по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,5800 тенге за юань, объем торгов - 500 тыс. юаней. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 319,19 тенге за доллар (+0,58 тенге), суммарный объем торгов - 83 300 тыс. USD (-36 700 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +6,0000 % годовых при отсутствии спроса; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 22 банка.