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Иванка Трамп стала торговой маркой в Китае

20 февраля 2017, 16:46

Заявления на право использования слова "Иванка" в качестве торговой марки своей продукции подали не менее 65 фирм и индивидуальных предпринимателей страны.


Десятки китайских фирм пытаются зарегистрировать в последние недели имя дочери нового президента США в качестве торговой марки разных видов продукции – от алкоголя до обоев, сообщают Vesti.ru.

По данным Управления по товарным знакам Главного государственного управления торгово-промышленной администрации КНР, заявления на право использования слова "Иванка" в качестве торговой марки своей продукции подали не менее 65 фирм и индивидуальных предпринимателей страны, сообщает South China Morning Post.

Среди них такие продукты, как алкоголь, обои, косметика, пищевые добавки для похудания и так далее. К примеру, расположенная в провинции Фуцзянь компания Yingjie Commodity Company подала заявку на использование имени Иванки в качестве названия брэнда гигиенических салфеток уже через неделю после президентских выборов.

Большинство заявок находится пока в процессе рассмотрения, и неясно, будут они удовлетворены или нет. Законы КНР в принципе не запрещают использование иностранных имен в качестве торговых марок, что часто приводило к судебным спорам, в которых оказывались замешаны мировые знаменитости.

Сам Дональд Трамп пытался зарегистрировать в Китае свое имя для осуществления строительных проектов еще в 2006 году. Однако его заявление было отклонено, так как за две недели до этого аналогичную заявку с именем Трампа внес гражданин КНР.

Трамп подал апелляцию, но окончательное решение в его пользу было принято китайским судом лишь в 2016 году.

Иванка Трамп стала особенно популярной в Китае после того, как посетила вместе со своей матерью Меланьей прием, устроенный в конце января китайским посольством в Вашингтоне по поводу Нового года по лунному календарю.

Кроме английского написания, примерно сорок китайских компаний используют в своих названиях имя Иванки, транскрибированное китайскими иероглифами. В основном эти компании занимаются производством косметики, одежды и нижнего белья.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен решением сети универмагов прекратить закупать изделия фирмы его дочери.

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