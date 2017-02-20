В ВКО 27-летний мужчина зверски расправился со своими гостями

Убиты два человека, еще двух он попытался зарезать.

В Семее рядовая ссора во время распития спиртного привела к кошмарному преступлению. О подробностях удалось узнать из материалов специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, сообщает корреспондент сообщает корреспондент YK-news.kz





В роковой день Евгений (имя изменено) пришел к своему отчиму. Последний арендовал дом на пару с другом. Мужчины поужинали и выпили водки. После этого пришли друзья Евгения, которые принесли с собой четыре бутылки водки. Все вместе стали налегать на спиртное. Во время застолья Евгений из-за какого-то пустяка поругался с одним из гостей. Мужчины вышли в коридор, чтобы разобраться. По пути Евгений взял лежавший на печи нож.





В коридоре он без предупреждения дважды ударил оппонента лезвием в грудь. Когда соперник упал, Евгений принялся беспорядочно наносить удары ножом. Позже судмедэкспертиза насчитает на теле жертвы тринадцать ранений.





Расправившись с гостем, Евгений задумал избавиться от свидетелей. Он вернулся в кухню, где, рассказав об убийстве, набросился с ножом на человека, находившегося ближе всех. Потерпевший скончался после восемнадцати ножевых ранений. Евгений пытался убить еще одного приятеля и друга отчима. Им удалось сбежать, хотя нападавший и успел оцарапать лезвием своего знакомого.





Кровавое побоище остановил отчим Евгения — он улучил момент, схватил пасынка за руки и отшвырнул в дальний угол комнаты, после чего выбежал из дома. Спасшиеся мужчины обратились в полицию.





Пока дома никого не было, Евгений оттащил трупы в сарай и забросал хламом. После чего отправился со своей девушкой в кафе, где признался ей в содеянном. В увеселительном заведении Евгения и задержали сотрудники полиции.





Ранее не судимый молодой человек, за один вечер превратившийся в жестокого убийцу, получил 20 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.





Михаил Потапов