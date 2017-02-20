Назарбаев подписал закон о пастбищах и поправки к нему

Закон направлен на обеспечение рационального использования пастбищ, улучшение их состояния и инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О пастбищах», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Закон направлен на обеспечение рационального использования пастбищ, улучшение их состояния и инфраструктуры, предотвращение процессов деградации пастбищ.





Предусматривается законодательное урегулирование вопросов управления и использования пастбищных ресурсов, расположенных вокруг сельских населенных пунктов, на территории сельских округов и отгонных пастбищ. В данном случае маслихат соответствующего уровня по представлению районного акимата будет утверждать план по управлению и использованию пастбищ. В разработке плана будут принимать участие пользователи пастбищ и местное сообщество. Акиматы будут обязаны готовить отчеты о предоставлении и использовании пастбищ, заслушивать отчеты будут маслихаты и представители местного самоуправления.





Также предусматривается возможность создания объединений пользователей пастбищ для ведения совместной деятельности по использованию пастбищ.





Определяется порядок предоставления и использования пастбищ в пределах и за пределами черты городов районного значения, поселков, сельских населенных пунктов и прочее. Для рационального использования пастбищных земель предлагается заключать соглашения об использовании пастбищ между акиматом, собственником земельного участка или землепользователем, пользователями пастбищ и органами местного самоуправления.





На данный момент доля пастбищных земель составляет 70% земельных ресурсов сельского хозяйства.





Также Президент РК подписал сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», направленный на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О пастбищах». Поправки, в частности, предлагают изменить сроки неиспользования пастбищ, по истечении которых возможно их изъятие. Для обеспечения прозрачности в вопросах использования пастбищ предусматривается норма о размещении в СМИ отчетов акимов по вопросам управления и использования пастбищ.



