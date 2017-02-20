Мухамедиулы объяснил задержку с выдачей квартиры олимпийской призерке Ларионовой

Однокомнатную квартиру в Уральске спортсменка по вольной борьбе должна была получить еще осенью прошлого года.

Причиной задержки выдачи однокомнатной квартиры бронзовой призерке Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерине Ларионовой стали юридические вопросы по утверждению бюджетных средств. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА « Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Напомним, однокомнатную квартиру в Уральске спортсменка по вольной борьбе должна была получить еще осенью прошлого года. Обещанную квартиру власти ей показали, но до сих пор не оформили необходимые документы.





«Вопрос жилья: по новым правилам местные исполнительные органы, то есть акиматы, предоставляют жилье. Единственный вопрос остался в Западном Казахстане. Все наши олимпийцы давно получили квартиры, осталась только Ларионова. Мы с акимом в тесном контакте: он не может решить юридический вопрос. Фактически жильё есть, но нужно узаконить те финансовые средства, которые были отведены на жильё», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.





По словам министра, акимы других регионов приобретали квартиры за счет спонсорских средств. В Западно-Казахстанской области на это понадобились бюджетные средства, распределение которых подлежит жесткому контролю. «Никто не отказывается от взятых обязательств, чтобы ей предоставить жильё», — заключил министр.







