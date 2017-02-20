Назначен вице-министр здравоохранения РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 78 от 17 февраля 2017 года Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром здравоохранения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

Цой Алексей Владимирович

Дата рождения: 02.04.1977

Место рождения: КазССР; г. Чимкент

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Южно-Казахстанская государственная медицинская академия (2001)

Врач;

· Институт международного права и международного бизнеса «Данекер» (2007)

Юрист

· Слушатель Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса (2012-2015)

Доктор делового администрирования

Научные звания, степени, деятельность:

· Очная аспирантура в Казахской государственной медицинской академии (2002-2004)

· Очная докторантура в РГП «Национальный научный медицинский центр» МЗ РК (2004-2007)

· Кандидат медицинских наук, тема кандидатской диссертации: «Роль длительной криоконсервации в эффективности трансплантации фетальных гепатоцитов» (2004)

Трудовой стаж:

· Врач хирург-эндоскопист, старший научный сотрудник Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущий научный сотрудник Центра внутренней медицины РГП «Национальный научный медицинский центр» Министерства здравоохранения РК (2001-2007);

· Менеджер по развитию территории по г. Астана фармацевтической компании «GlaxoSmithKline» (2002-2004);

· Генеральный секретарь ОО «Евроазиатское респираторное общество» (2006-2009);

· Директор РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» Управления делами Президента РК (09.2007-2010);

· Начальник ГУ «Медицинский центр Управления Делами Президента РК» (политическая государственная служба), главный редактор журнала «Вестник МЦ УДП РК» (04.2010-2011);

· Главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 1» акимата города Астаны (11.2011-12.2014);

До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.