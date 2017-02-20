NanoFlowcell рассекретила свою новую модель QUANT 48VOLT

Компания nanoFlowcell полностью рассекретила свою новую модель QUANT 48VOLT, первый тизер которой был показан в начале этого месяца. Мировая премьера электрического спорткара состоится в марте на Женевском автосалоне.





Электромобили с общим названием QUANT лихтенштейнский стартап возит в Женеву каждый год – мы уже видели QUANT E, QUANT F и QUANT FE. Все они имеют похожие кузова с распахивающимися вверх дверями и работают по одной и той же запатентованной технологии. Установленные прямо в колеса электромоторы питаются энергией, которая образуется в ходе реакции двух разнозаряженных электролитов с секретным составом. Утверждается, что фирменные проточные аккумуляторы nanoFlowcell в несколько раз превосходят литий-ионные батареи по плотности энергии.





Главное новшество в QUANT 48VOLT – это, собственно, 48-вольтовая электросистема. Чтобы электромобили вроде Tesla Model S могли соперничать в динамике и мощности с топливными спорткарами, их электропривод должен работать с напряжением в 400 и более вольт. Предыдущие «Кванты» и вовсе были 700-вольтовыми. Но в своем новом прототипе nanoFlowcell установила сразу шесть топливных ячеек с улучшенной структурой мембраны, новую проводку и новые электромоторы, которые эффективны и при низком напряжении. Тяжелые и дорогостоящие суперконденсаторы 48-вольтовому «Кванту» не нужны. При этом QUANT 48VOLT – настоящий спорткар класса гран туризмо. Полноприводная силовая установка суммарной мощностью в 760 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за 2,4 секунды и развить максимальную скорость в 300 км/ч. Запас хода на одной заправке электролитом, который можно либо слить и заменить, либо перезарядить от сети, достигает 1000 км – на 25% больше, чем у высоковольтного QUANT FE.





Этой разработкой nanoFlowcell убивает сразу нескольких зайцев. Во-первых, резко снижаются затраты на производство и техобслуживание. В случае аварии никто не пострадает ни от удара током, ни от взрыва. Сама секретная жидкость, как утверждается, тоже абсолютно безвредна. В общем, сертифицировать для дорог общего пользования и вывести на рынок такой электромобиль значительно проще. Компания давно обещает наладить производство и QUANT, и его младшего брата QUANTiNO, но до сих пор в этом не преуспела: возможно, новый прототип больше заинтересует инвесторов.



