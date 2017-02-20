Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске распространяют новый наркотик

20 февраля 2017, 17:14

За продажу нового для нашего города психостимулятора осудили молодого человека.


Для исследования образец наркотика пришлось везти в Астану, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на суд № 2 Усть-Каменогорска.

Стимулятор — пирролидиновалерофенон — с недавних пор начали продавать в областном центре. Действие психостимулятора схоже с амфетамином.

Сотрудники полиции с поличным задержали посредника, который отдавал вещество наркозависимым и имел с этого процент. Деньги за наркотик передавались сбытчику электронным способом.

Изъятое вещество пришлось везти для исследования в Астану, так как в Усть-Каменогорске нет для этого технических средств.

Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил посредника к пяти годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу. В суде сообщили, что сбытчика не смогли найти, так как он выходил на связь через мессенджер, не позволяющий отследить местоположение пользователя.

Михаил Потапов
Фото с сайта legalrc.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...