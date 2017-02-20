В Усть-Каменогорске распространяют новый наркотик
20 февраля 2017, 17:14
За продажу нового для нашего города психостимулятора осудили молодого человека.
Для исследования образец наркотика пришлось везти в Астану, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на суд № 2 Усть-Каменогорска.
Стимулятор — пирролидиновалерофенон — с недавних пор начали продавать в областном центре. Действие психостимулятора схоже с амфетамином.
Сотрудники полиции с поличным задержали посредника, который отдавал вещество наркозависимым и имел с этого процент. Деньги за наркотик передавались сбытчику электронным способом.
Изъятое вещество пришлось везти для исследования в Астану, так как в Усть-Каменогорске нет для этого технических средств.
Суд № 2 Усть-Каменогорска приговорил посредника к пяти годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу. В суде сообщили, что сбытчика не смогли найти, так как он выходил на связь через мессенджер, не позволяющий отследить местоположение пользователя.
Михаил Потапов
Фото с сайта legalrc.com
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