Как будет реорганизован холдинг «Байтерек»
20 февраля 2017, 17:24
Работу предполагается завершить до конца 2018 года
На коллегии в МИР РК глава холдинга Ерболат Досаев рассказал, что реорганизация завершится до конца 2018 года, передает ИА «NewTimes.kz».
Напомним, реорганизовать холдинги «Байтерек» и «КазАгро» поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он заявил в послании народу Казахстана.
По словам Досаева, с 2017 года будут приняты следующие меры: холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу одного окна для всех инвесторов - как иностранных, так и отечественных. Заимствование холдинг будет производить в первую очередь из негосударственных источников. Также будет продолжена работа по передаче в активную конкурентную среду компаний в рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы. Работу предполагается завершить до конца 2018 года.
При этом он уточнил, что функции холдинга и его дочерних организаций будут перераспределены с целью передачи самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций.
«Все эти подходы будут закреплены в актуализированной стратегии развития холдинга, утверждение которой планируется советом директоров «Байтерека» 2 марта 2017 года», — добавил глава нацкомпании.
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