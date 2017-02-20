Крошечный Дональд Трамп стал мемом
20 февраля 2017, 17:26
Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps.
Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп», сообщает Lenta.ru.
Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. С их легкой руки маленький Трамп порисовал каракули в Белом доме, прогулялся со своей «гигантской» дочерью Иванкой и несколько раз встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой.
Мем подхватили и пользователи Twitter, которые принялись публиковать фотожабы с крошечным Трампом в главной роли и хештегом #TinyTrump.
Whoever invented #tinyTrump has made my week. Thank you! pic.twitter.com/Rmu3XmjSnL— Raging Bull NO TRUMP (@ToDropADime2) 20 февраля 2017 г.
#TinyTrump annoys deplorables! BIGLY! pic.twitter.com/hbuoiVnxvw— The New Left 🗽 (@RememberObama) 19 февраля 2017 г.
Фото: reddit.com
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