Крошечный Дональд Трамп стал мемом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп», сообщает Lenta.ru





Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. С их легкой руки маленький Трамп порисовал каракули в Белом доме, прогулялся со своей «гигантской» дочерью Иванкой и несколько раз встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой.





































Мем подхватили и пользователи Twitter, которые принялись публиковать фотожабы с крошечным Трампом в главной роли и хештегом #TinyTrump.