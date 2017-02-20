Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Крошечный Дональд Трамп стал мемом

20 февраля 2017, 17:26

Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps.


Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп», сообщает Lenta.ru.

Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. С их легкой руки маленький Трамп порисовал каракули в Белом доме, прогулялся со своей «гигантской» дочерью Иванкой и несколько раз встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой.









Мем подхватили и пользователи Twitter, которые принялись публиковать фотожабы с крошечным Трампом в главной роли и хештегом #TinyTrump.


Фото: reddit.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...