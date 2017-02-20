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Девальвационные ожидания населения снизились – Д. Акишев

20 февраля 2017, 17:29

Ситуация на внутреннем валютном рынке демонстрирует устойчивую стабильность.


С начала года по сегодняшний день биржевой курс тенге укрепился на 4,2% и составил 319,19 тенге за доллар США. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, передает Zakon.kz.

«Национальный Банк продолжает политику невмешательства в курсообразование и в течение пяти месяцев подряд не проводит интервенции на валютном рынке. Поэтому наше влияние на фундаментальный тренд обменного курса равно нулю, - сказал Д. Акишев. - Как следствие текущей динамики курса тенге к доллару США изменяются и валютные предпочтения населения. Тенденция постепенного снижения объемов покупки иностранной валюты населением сохраняется. По итогам января 2017 года объем нетто-покупки населением иностранной валюты составил 202 млн. долл., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 44%, а по сравнению с январем 2016 года на 5%».

В своем докладе Глава Нацбанка отметил, что девальвационные ожидания населения снизились. Возросла доля респондентов, ожидающих стабильности курса тенге.

«Снижение ставок по беспоставочным валютным форвардам, как в краткосрочной перспективе, так и на более длинном горизонте до одного года, также свидетельствует о снижении девальвационных ожиданий и у профессиональных участников валютного рынка», - добавил Д. Акишев.

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