Глава "Байтерек" Ерболат Досаев рассказал о стекольном заводе в Кызылорде
20 февраля 2017, 17:30
Он будет достроен в октябре 2017 года.
На коллегии Министерства по инвестициям и развитию РК глава НУХ "Байтерек" Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию вокруг стекольного завода в Кызылординской области. По его мнению, это очень важный проект для региона, передает Informburo.kz.
"Я считаю, это один из самых суперважных проектов. Для Кызылординской области, которая не так диверсифицирована, как другие регионы, это принципиально важный вопрос – создание такого рода производства ", – сообщил Досаев в кулуарах заседания.
"Завершение строительства планируется в октябре 2017 года. Сам же запуск, технологическая наладка и остальное, я думаю, займет какое-то время, потому что важно качество листового стекла, которое выйдет в итоге. А как показала практика запуска других заводов, необходимо время для этого", – заключил он.
Напомним, по версии следствия, задержанный в конце прошлого года экс-министр национальной экономики в бытность свою председателем правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". При этом строители, занятые в возведении завода, сообщили казахстанским СМИ, что уже четыре месяца не получали зарплату.
Фото: bnews.kz
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