Глава "Байтерек" Ерболат Досаев рассказал о стекольном заводе в Кызылорде

Он будет достроен в октябре 2017 года.

На коллегии Министерства по инвестициям и развитию РК г лава НУХ "Байтерек" Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию вокруг стекольного завода в Кызылординской области. По его мнению, это очень важный проект для региона , передает , передает Informburo.kz





"Я считаю, это один из самых суперважных проектов. Для Кызылординской области, которая не так диверсифицирована, как другие регионы, это принципиально важный вопрос – создание такого рода производства ", – сообщил Досаев в кулуарах заседания.





"Завершение строительства планируется в октябре 2017 года. Сам же запуск, технологическая наладка и остальное, я думаю, займет какое-то время, потому что важно качество листового стекла, которое выйдет в итоге. А как показала практика запуска других заводов, необходимо время для этого", – заключил он.





Напомним, по версии следствия, задержанный в конце прошлого года экс-министр национальной экономики в бытность свою председателем правления АО "НУХ Байтерек" Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж". При этом строители, занятые в возведении завода, сообщили казахстанским СМИ, что уже четыре месяца не получали зарплату.



