Триста африканцев прорвали границу Испании
20 февраля 2017, 17:33
Многие из них рассредоточились по городу и стали праздновать успешное попадание на территорию ЕС.
Около 300 беженцев-африканцев перелезли через пограничный забор и пробрались на территорию автономного города Сеута, принадлежащего Испании, сообщает Ruptly.
По данным агентства, многие из них рассредоточились по городу и стали праздновать успешное попадание на территорию ЕС. 17 февраля в ходе схожей попытки границу Испании преодолели около 500 нелегалов.
Сеута — полуанклав Испании на северном побережье Марокко.
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