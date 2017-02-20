На поддержку железнодорожного машиностроения из ЕНПФ выделят 50 млрд. тенге

На поддержку и субсидирование железнодорожного машиностроения в 2017 году из ЕНПФ выделят 50 млрд. тенге. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания министерства по инвестициям и развитию в Астане рассказал вице-министр Альберт Рау , передает , передает Zakon.kz





«По железнодорожному машиностроению здесь тренд хороший, - сказал он. - То, что планируется выделение 50 млрд. тг. из ЕНПФ на субсидирование ставки. Деньги уже предусмотрены» - порадовался вице-министр и добавил: «3 тысячи вагонов это хорошая загрузка наших предприятий в жд машиностроении, а также решение проблемы нехватки дефицита вагонов для транспортировки наших грузов, а также по договору с КТЖ локомотивостроительные заводы также планируют увеличение объемов производства».





Не стали неожиданностью приведенные вице-министром данные о падении спроса и, как следствие, снижении производительности в машиностроении в 2016 году. В этом году министерство надеется на рост отрасли и даже выработало для этого комплекс мер.





«Как системные меры мы видим автокредитование, будет продолжен лизинг техники. Министерство экологии обещает со второго квартала запустить наконец сертификаты на сдачу б/у автомобилей, порядка до 20 тысяч сертификатов будет выдано. Эти сертификаты можно будет использовать при приобретении автомобилей на отечественных заводах. Поэтому, мы считаем, что эти меры будут способствовать росту спроса» - пояснил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана