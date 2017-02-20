Как будет реорганизован холдинг «Байтерек»

На коллегии в МИР РК глава холдинга Ерболат Досаев рассказал, что реорганизация завершится до конца 2018 года, передает ИА «NewTimes.kz».

Напомним, реорганизовать холдинги «Байтерек» и «КазАгро» поручил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом он заявил в послании народу Казахстана.

По словам Досаева, с 2017 года будут приняты следующие меры: холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу одного окна для всех инвесторов - как иностранных, так и отечественных. Заимствование холдинг будет производить в первую очередь из негосударственных источников. Также будет продолжена работа по передаче в активную конкурентную среду компаний в рамках комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы. Работу предполагается завершить до конца 2018 года.

При этом он уточнил, что функции холдинга и его дочерних организаций будут перераспределены с целью передачи самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций.

«Все эти подходы будут закреплены в актуализированной стратегии развития холдинга, утверждение которой планируется советом директоров «Байтерека» 2 марта 2017 года», — добавил глава нацкомпании.