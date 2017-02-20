Тенговые вклады казахстанцев продолжают расти

На депозитном рынке продолжается постепенный рост тенговых депозитов и соответствующее снижение доли валютных вкладов. По итогам января 2017 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась за месяц до 53%. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, сообщает Zakon.kz





По его словам, на денежном рынке сохраняется избыточная тенговая ликвидность. «Национальный Банк для недопущения усиления инфляционного давления выпускает краткосрочные ноты. В феврале 2017 года был проведен уже второй в этом году аукцион по размещению нот со сроком обращения 1 год. Спрос превысил предложение в 3 раза», - сказал он.