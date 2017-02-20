 
Частично облачно
-6°

Астана

Частично облачно

Вероятность осадков: 54%

Влажность: 77%

Давление: 735 мм рт. ст.

Ветер: западный, 7.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

319.00

20 февраля 

Курс НБРК

318.61

-

АЛМАТЫ

Покупка

318.50

Продажа

319.00

АСТАНА

Покупка

318.50

Продажа

319.00

Подробнее
340.00

20 февраля 

Курс НБРК

339.10

-

АЛМАТЫ

Покупка

338.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

339.00

Продажа

341.00

Подробнее
Новости за сегодня

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку с 12 до 11%

 

Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, по его словам, «ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности - 10%».

Как пояснил Д. Акишев, при принятии данного решения учитывалось позитивное влияние внешних факторов: «Это устойчивое достижение мировых цен на нефть на уровне выше 50 долларов за баррель, улучшение перспектив мирового экономического развития и умеренный инфляционный фон в странах торговых партнерах».

«Среди внутренних факторов следует выделить значительное замедление инфляции, снижение инфляционных и девальвационных ожиданий населения, а также продолжающуюся дедолларизацию банковских вкладов», - сообщил Глава НБРК.

По его словам, последующие решения по базовой ставке будут зависеть от дальнейшей динамики фундаментальных факторов внутреннего спроса и устойчивости ситуации в финансовом секторе. «По нашим оценкам, новый уровень базовой ставки отражает долгосрочное равновесие между достижением целей по инфляции и обеспечением финансовой стабильности, - сказал Д. Акишев. - Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 апреля 2017 года в 17.00 по времени Астаны».

Напомним, 9 января т.г. финансовый регулятор сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором колебаний процентных ставок +/-1%.

 

20 февраля 2017, 17:36
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код