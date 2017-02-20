Годовая инфляция соответствует прогнозам Нацбанка - Д. Акишев

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев рассказал сегодня в ходе брифинга для СМИ, с учетом каких факторов принималось решение по базовой ставке, сообщает Zakon.kz.

Начал он с данных по инфляции: «По итогам января 2017 года годовая инфляция, как и прогнозировалось ранее Национальным Банком, составила 7,9%, то есть находится в пределах целевого коридора на 2017 год в размере 6-8%». Таким образом, годовая инфляция в январе 2017 года в полной мере соответствует прогнозам Национального Банка.

«Месячная инфляция за январь составила 0,8%, что ниже показателя инфляции в январе 2016 года (1,3%). Более высокий рост цен по отдельным составляющим инфляции не несет рисков ускорения общего уровня потребительских цен и будет компенсироваться умеренной ценовой динамикой по другим потребительским товарам и услугам, - сообщил Д. Акишев. - Мы прогнозируем, что при отсутствии внешних шоков инфляция будет складываться внутри целевого коридора в течение всего 2017 года. Более того, экономическая модель Национального Банка по прогнозированию макроэкономических параметров демонстрируют высокую вероятность соответствия прогнозов по инфляции целевым ориентирам и в 1 полугодии 2018 года».

Д. Акишев привел также результаты проведенного в январе опроса инфляционных ожиданий населения, согласно которым значительно снизилась доля населения, ожидающая сильного роста цен как через месяц (с 22% в декабре 2016 года до 8% в январе 2017 года), так и в последующие 12 месяцев (с 60% до 53%).

По его словам, количественная оценка инфляционных ожиданий в январе составила 6,6%. «Ожидания населения формируются внутри целевого коридора, и в январе они были зафиксированы на уровне ниже фактического значения инфляции», - пояснил Д. Акишев.