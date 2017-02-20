В Казахстане увеличат добычу металлов в 2017 году

Министерство по инвестициям и развитию планирует увеличить количество добываемых металлов в Казахстане в 2017 году. Об этом сегодня в ходе расширенного заседания ведомства в Астане рассказал вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, передает Zakon.kz.

«По добыче руды цветных металлов мы хотим достигнуть больше 110%, это прежде всего за счет «KAZ Minerals», и «Казхром», - сказал Рау и отметил. - По железной руде в прошлом году было падение из-за снижения объемов реализации на Китай и на Россию. В этом году есть все возможности нарастить (от авт. - добычу), и уже январь это показал».

Он напомнил своим коллегам о необходимости формирования баланса железнорудного сырья.

По словам, вице-министра, для увеличения объемов производства черной металлургии, в стране имеются все предпосылки, но необходимо внедрить ряд системных мер поддержки.

«Системные меры это - запрет на вывоз лома, запрет на вывоз металлолома в РФ автомобильным транспортом в координации с силовыми органами. А ключевым здесь является казсодержание. Это обращение к регионам, - обратился он к собравшимся, - Что по стройматериалам, что по металлопрокатам, это вопрос максимального использования продукции при строительстве объектов жилья, инфраструктуры и т.д».

Угрозу, в этой отрасли министерство видит в желании Ирана увеличить импортные таможенные пошлины. А учитывая тот факт, что именно эта страна покупает 1/3 казахстанского металла, речь идет о солидных суммах. Сотрудники МИР РК, надеяться решить этот вопрос в рамках переговоров о зоне свободной торговле.

По словам Альберта Рау, цветная металлургия в Казахстане находится на подъеме, имеющиеся в стране мощности на данный момент загружены практически на 100%.

«При мощности завода в 250 тысяч тонн, мы в прошлом году произвели 240 тонн алюминия. В этом году немного можем добавить. Здесь речь идет о строительстве третей очереди (для увеличения мощностей завода - от авт.), о чем было поручение. Но в целом тренд нормальный и по ценообразованию тоже».

Автор: Татьяна Ковалева, Астана