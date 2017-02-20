В Костанае убита бывший главврач областного психдиспансера

Сегодня в Костанае обнаружено тело зверски убитой Рашиды Сандыбаевой - известного врача, бывшего руководителя областного психиатрического диспансера , передает , передает МИА «Казинформ»





Уже широко обсуждается информация о том, что на теле погибшей обнаружены множественные ножевые раны. По источникам корреспондента агентства, Сандыбаева была одинока, проживала в своей квартире одна. Из родственников у нее остались две сестры.





Некролог в память о Рашиде Сандыбаевой уже размещен на сайте Костанайского облуправления здравоохранения. Его авторы отмечают, что врачебному делу она отдала более 30 лет жизни.







