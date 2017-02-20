В Костанае убита бывший главврач областного психдиспансера
20 февраля 2017, 17:49
На теле погибшей обнаружены множественные ножевые раны.
Сегодня в Костанае обнаружено тело зверски убитой Рашиды Сандыбаевой - известного врача, бывшего руководителя областного психиатрического диспансера, передает МИА «Казинформ».
Уже широко обсуждается информация о том, что на теле погибшей обнаружены множественные ножевые раны. По источникам корреспондента агентства, Сандыбаева была одинока, проживала в своей квартире одна. Из родственников у нее остались две сестры.
Некролог в память о Рашиде Сандыбаевой уже размещен на сайте Костанайского облуправления здравоохранения. Его авторы отмечают, что врачебному делу она отдала более 30 лет жизни.
В ДВД Костанайской области новость комментируют кратко: «Начато досудебное расследование по факту убийства». Никаких иных подробностей не сообщается.
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