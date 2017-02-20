За кражу чечевицы на 1,5 млн тенге задержаны трое жителей Щучинска

Подозреваемых поймали на одном из элеваторов города, когда те пытались сдать украденную зерновую культуру.

Сотрудники криминальной полиции задержали троих жителей Щучинска, которые подозреваются в нападении на сторожа предприятия и краже 20 тонн чечевицы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





13 февраля в дежурную часть Бурабайского РОВД поступило заявление от 53- летнего жителя Щучинска. Он сообщил о том, что трое неизвестных в медицинских масках ворвались на территорию мельницы, и, применив насилие в отношении 55- летнего сторожа, украли 20 тонн чечевицы. Общий ущерб составил 1 500 000 тенге.





В результате оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками Управления криминальной полиции ДВД Акмолинской области и Бурабайского РОВД были установлены и задержаны трое жителей Щучинска.





В ходе следствия сотрудники полиции установили, что подозреваемые заранее запланировали и были подготовлены к преступлению. За неделю до него они наняли «КамАЗ», договорились со студентами одного из колледжей города, которые должны были загрузить украденные мешки с чечевицей. За работу преступники обещали заплатить каждому студенту по пять тысяч тенге.





Оперативники задержали подозреваемых на одном из элеваторов города, когда те пытались сдать украденную зерновую культуру. Сотрудники полиции задержали их по горячим следам. Похищенное изъято.





В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 191 ч.2 УК РК. Ведется следствие.