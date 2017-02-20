Почти 60 проектов Карты индустриализации в 2016 году не были загружены и на 50%

Не все области понимают поставленных задач, а потому конкретные меры по загрузке не были приняты.

Из 72 проектов Карты индустриализации по итогам 9 месяцев 2016 года 15 простаивало, загрузка производственных мощностей 57 объектов составляла менее 50%.





Об этом сегодня в ходе расширенного заседания МИР РК, рассказал вице-министр ведомства Альберт Рау, передает корреспондент Zakon.kz





«Дорожная карта по тем 72-ти проектам (инвестиционные проекты Карты индустриализации стоимостью 408 млрд. тг. – от авт.), из которых по итогам 9 месяцев 15 простаивало, 57 было недозагружено до 50%. По итогам года, уже 25 были загружены больше чем на 50%, но тем не менее, с каждой областью было проработано».





Вице-министр отметил, не все области понимают поставленных задач, а потому конкретные меры по загрузке не были приняты.





«Меры должны быть приняты конкретно, не общие фразы «загрузить». До этого, надо было это делать, - высказал свое мнение Рау. - А принимать конкретные меры, как и чем загружать. Дорожная карта сегодня фактически находится на стадии завершения».





На данный момент министерство ужесточает условия для включения предприятий в Карту индустриализации. Теперь отрасль должна быть приоритетная, проект включается только в случае получения реальных мер государственной поддержки, сама поддержка оказывается проектам с приростом производительности труда и экспорта.





«Сейчас проводится полная ревизия карты Индустриализации, - сказал Рау. – Мы также провели стресс-тесты проектов, запуск которых запланирован на текущий год и определили меры по их запуску».





Автор Татьяна Ковалева, Астана