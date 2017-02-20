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Новости за сегодня

Почти 60 проектов Карты индустриализации в 2016 году не были загружены и на 50%

 

Из 72 проектов Карты индустриализации по итогам 9 месяцев 2016 года 15 простаивало, загрузка производственных мощностей 57 объектов составляла менее 50%.

Об этом сегодня в ходе расширенного заседания МИР РК, рассказал вице-министр ведомства Альберт Рау, передает корреспондент Zakon.kz.

«Дорожная карта по тем 72-ти проектам (инвестиционные проекты Карты индустриализации стоимостью 408 млрд. тг. - от авт.), из которых по итогам 9 месяцев 15 простаивало, 57 было недозагружено до 50%. По итогам года, уже 25 были загружены больше чем на 50%, но тем не менее, с каждой областью было проработано».

Вице-министр отметил, не все области понимают поставленных задач, а потому конкретные меры по загрузке не были приняты.

«Меры должны быть приняты конкретно, не общие фразы «загрузить». До этого, надо было это делать, - высказал свое мнение Рау. - А принимать конкретные меры, как и чем загружать. Дорожная карта сегодня фактически находится на стадии завершения».

На данный момент министерство ужесточает условия для включения предприятий в Карту индустриализации. Теперь отрасль должна быть приоритетная, проект включается только в случае получения реальных мер государственной поддержки, сама поддержка оказывается проектам с приростом производительности труда и экспорта.

«Сейчас проводится полная ревизия карты Индустриализации, - сказал Рау. - Мы также провели стресс-тесты проектов, запуск которых запланирован на текущий год и определили меры по их запуску».

 

Автор Татьяна Ковалева, Астана

 

20 февраля 2017, 17:57
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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