СМИ: представители Роналду опровергли информацию о съемках футболиста в турецком сериале

20 февраля 2017, 18:03

Ранее издание Daily Sabah сообщило, что Роналду снимется в эпизодической роли в турецком сериале о жизни сирийской семьи, нашедшей убежище в Турции


Представители нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опровергли информацию об участии футболиста в съемках турецкого сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание As.

Ранее издание Daily Sabah сообщило, что Роналду снимется в эпизодической роли в турецком сериале о жизни сирийской семьи, нашедшей убежище в Турции. Как сообщало издание, в съемках также должна была принять участие знаменитая американская актриса Анджелина Джоли.

"Информация об этом (съемках в сериале) является ложной", - сказали представители португальца.

Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.

Фото © AP Photo/Francisco Seco


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