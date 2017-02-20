СМИ: представители Роналду опровергли информацию о съемках футболиста в турецком сериале
20 февраля 2017, 18:03
Ранее издание Daily Sabah сообщило, что Роналду снимется в эпизодической роли в турецком сериале о жизни сирийской семьи, нашедшей убежище в Турции
Представители нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опровергли информацию об участии футболиста в съемках турецкого сериала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание As.
Ранее издание Daily Sabah сообщило, что Роналду снимется в эпизодической роли в турецком сериале о жизни сирийской семьи, нашедшей убежище в Турции. Как сообщало издание, в съемках также должна была принять участие знаменитая американская актриса Анджелина Джоли.
"Информация об этом (съемках в сериале) является ложной", - сказали представители португальца.
Роналду является одним из лучших футболистов мира. За свою карьеру 32-летний португалец четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", три раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы.
Фото © AP Photo/Francisco Seco
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