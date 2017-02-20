В МИД РК ждут от президента Кыргызстана Атамбаева объяснений

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали высказывание Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обратили внимание на данное высказывание Президента Кыргызстана и в настоящее время ожидаем разъяснений от кыргызской стороны», - пояснили в пресс-службе МИД в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Напомним, ранее в интервью телеканалу Euronews Алмазбек Атамбаев на вопрос журналиста: «Не считаете ли Вы, что этот союз (ЕАЭС - прим. агентства) отражает больше всего интересы России? (...)» сказал следующее: «Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада - это плохая вещь. (...)».