В преддверии ЭКСПО-2017 (Пресс-релиз КГД Министерства финансов РК, 20 февраля 2017 г.)

По сообщениям пресс-службы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017» возросла актуальность вопроса ускоренного оформления временного ввоза товаров, перемещения через границу товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров.

Карнет АТА - международный таможенный документ, заменяющий таможенные декларации и позволяющий осуществлять упрощенное и ускоренное оформление временного ввоза и вывоза товаров в связи с проведением выставок и ярмарок, а также для перемещения через границу товарных образцов, профессионального оборудования и некоторых других категорий товаров. Карнет АТА позволяет участникам ВЭД минимизировать время таможенного оформления и сократить расходы, связанные с уплатой таможенных платежей и таможенным оформлением.

Учитывая, что процедуры по Карнет АТА будут применяться в Республике Казахстан впервые, особое внимание уделяется обучению сотрудников органов государственных доходов, которые будут задействованы при таможенном оформлении и таможенном контроле по Карнет АТА. Возникает множество вопросов по оформлению и выпуску карнетов.

В связи с этим, в июле 2016 года состоялся международный семинар на тему: «Изучение международного опыта по применению Стамбульской конвенции о временном ввозе» с приглашением международных экспертов Федеральной таможенной администрации Швейцарии, представителей международных организаций, бизнес-сообществ, Внешнеторговой палаты, которые поделились практическим опытом оформления карнетов в других государствах.

Учитывая актуальность изучения карнет АТА, с ознакомительным визитом в Швейцарию и Чехию были командированы сотрудники Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Департамента государственных доходов по г. Астана. По их инициативе на базе Учебно-методического центра КГД МФ РК в период с 6 по 10 февраля 2017 года был проведен вебинар на тему: «Практическое применение карнет АТА и порядок его заполнения». В качестве лекторов выступили: Сергазиев Т.А., главный эксперт Департамента таможенной методологии КГД МФ РК, Асхатов Р.А., руководитель Управления таможенного контроля ДГД по г. Астана, Канафин Е.А., руководитель таможенного поста «Астана - Центр таможенного оформления» ДГД по г. Астана, Сукуров Н.Н., представитель Внешнеторговой палаты РК.

Участникам вебинара была предоставлена возможность на портале дистанционного обучения УМЦ КГД МФ РК самостоятельно изучить лекционные и презентационные материалы. С целью выявления базового уровня по изучаемой тематике участники вебинара сдали предварительное тестирование, в процессе которого ответили на 20 вопросов. Результаты показали, что 78 процентов участников знакомы с тематикой карнет АТА.

В процессе самостоятельного изучения, посредством электронной почты участники вебинара обращались к лекторам с вопросами. 10 февраля 2017 года на видеоконференции, проведенной посредством оборудования Polycom, лекторы ознакомили с текущей ситуацией по внедрению процедуры карнет АТА, уделив особое внимание ратифицированным Соглашениям и приложениям Стамбульской Конвенции, к которым присоединилась Республика Казахстан. Лекторы поделились информацией о проводимой работе по подготовке нормативных актов, которые находятся на стадии разработки, а также рассказали о порядке выдачи карнет АТА и сроках предъявления претензий (требований) по уплате таможенных платежей и налогов. Слушатели ознакомились с ролью Внешнеторговой палаты, гарантирующей и выдающей карнет АТА в Казахстане.

В процессе обучения участников интересовали вопросы осуществления таможенного контроля за товарами, перемещаемыми по процедуре карнет АТА (завершение ввоза/вывоза, осуществление таможенного досмотра (случаи) и т.п.). Наиболее активными участниками были слушатели из ДГД по Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областям, г. Астана.

В итоговом тестировании приняли участие 264 сотрудника, 262 из которых справились с заданием и им будут вручены сертификаты, 2 участников не смогли преодолеть пороговый уровень.

По завершению семинара было проведено анкетирование, обработка анкет показала полезность и продуктивность вебинара. Участниками отмечено, что «всё доступно и понятно», «надо часто проводить такие семинары», «увеличить количество очных семинаров, а также побольше проводить практических семинаров».

В настоящее время сотрудниками центрального аппарата КГД МФ РК проводится нормотворческая работа по выработке методических пособий по вопросам внедрения процедуры карнет АТА в Казахстане.

В начале марта 2017 года УМЦ КГД МФ РК планирует проведение международного семинара на тему: «Практическое применение процедуры карнет АТА, порядок заполнения таможенной документации» с привлечением экспертов - практиков из Федеральной таможенной службы России, Государственного Таможенного Комитета Республики Беларусь, а также представителей Торгово-Промышленных Палат РФ и РБ.

Учитывая, что центральным звеном новой модели экономического роста является образование, работа по повышению квалификации сотрудников территориальных органов государственных доходов будет продолжена.