Заочное производство в гражданском процессе и вопросы правоприменения

НАМ Тамара Алексеевна -

адвокат юридической консультации № 8

Алматинской городской коллегии адвокатов

НАМ Геннадий Мартынович -

адвокат юридической консультации № 14

Алматинской городской коллегии адвокатов,

доцент

Проведение судебного процесса заочно, с вынесением соответствующего решения, как институт гражданского процессуального права, известен многим правовым системам и странам мира /1/. Советское процессуальное право не признавало данный институт, считая его буржуазным и основанным на иной философии, поэтому он отсутствовал и не регламентировался законом /2/. Как справедливо заметила Н. Зайнутдинова «гражданский процессуальный кодекс Казахской ССР не предусматривал заочное производство по конкретному гражданскому делу, так как в советский период в основу гражданского судопроизводства были положены принципы объективной истины и активности суда. Неявка, пассивность ответчика и других лиц, участвовавших в деле, компенсировались деятельностью суда, который был обязан собирать доказательства по своей инициативе и в любом положении дела выносил решение в соответствии с объективной истиной» /3/.

В отечественном законодательстве этот институт впервые появился в ГПК РК 1999 г. и регламентировался главой 24. А Законом РК от 05 февраля 2010 г. № 249-IV институт заочного производства был расширен путем внесения в кодекс дополнения в виде новой главы 46 «Юрисдикционный иммунитет иностранного государства и его особенности». Согласно этой новой главы, заочное производство и вынесение заочного решения суда стало возможным и в отношении иностранного государства (ст. 250 ГПК РК 1999 г.). В новом кодексе это ст. 500 «Заочное решение» помещенное в главу 57 «Производство по делам с участием иностранных лиц».

За время существования института заочного производства, он не плохо себя зарекомендовал и применялся весьма не редко. В соседней России, где институт заочного производства был введен несколько ранее, чем у нас, в октябре 1995 г., некоторые ее граждане считали, что он нарушает принципы осуществления судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон, закрепленных в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. Была даже подана конкретным гражданином жалоба в Конституционный Суд РФ о не конституционности норм дозволяющей проведение заочного судебного процесса и вынесения заочного решения. По результатам рассмотрения этой жалобы Конституционный Суд РФ вынес определение о том, что норма ГПК РФ дозволяющая проведение заочного судебного процесса и вынесение заочного решения «не может рассматриваться как нарушающая конституционные права заявителя, предусмотренные ч. 3 ст. 123 Конституции РФ» /4/. В Казахстане таких прецедентов не было. Новый ГПК РК не только продолжил действие этого института гражданского процесса, но и развил его, сделав более конкретным.

При этом, не следует путать заочное производство с упрощенным (письменным) производством, которое регламентируется главой 13 ГПК РК. Так, согласно ч. 5 ст. 146 ГПК РК «суд рассматривает дело в порядке упрощенного (письменного) производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления отзыва, доказательств и иных документов». Таким образом, в упрощенном производстве, как и в заочном производстве, судебный процесс может проходить без сторон процесса, в частности ответчика. Но это самостоятельная тема, которая нуждается в отдельном исследовании.

Глава 21 ГПК РК «Заочное производство и заочное решение» состоит из нескольких частей. Первая часть - заочное производство (ст. 256-257), вторая часть, заочное решение суда и его содержание (ст. 258-259), третья часть, основания отмены заочного решения и порядок его обжалования (ст. 260-264), четвертая часть, возобновление рассмотрения дела после отмены заочного решения (ст. 266) и пятая часть, вступление в силу заочного решения суда и его исполнение (ст. 267).

Заочное производство.

Для возникновения заочного производства и его завершение заочным решением, необходимо наличие определенных условий. Так, ответчик должен быть формально уведомлен о времени и месте судебного заседания и в деле имеется об этом достоверные сведения. В таком случае действует общее правило главы 11 ГПК РК. А в ч. 4 ст. 127 ГПК РК записано, что «лица, участвующие в деле, вправе опубликовать в средствах массовой информации сообщение о времени, дате и месте судебного разбирательства по делам, по которым извещаемые и вызываемые лица не являются в суд». К средствам массовой информации относится то, что перечислено в пп. 4) ст. 1 Закона РК «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 г. Инициатива такой публикации принадлежит не суду, а лицам, участвующим в деле, в частности истцу. В интересах лица, предпочитающего скорейшее окончание судебного процесса, предпринять все возможное для извещения ответчика о времени и месте проведения предстоящего судебного заседания.

Однако ответчик может отсутствовать на заседании по различным обстоятельствам: неявка вызвана уважительными причинами, о которых суд извещен; ответчик просил рассмотреть иск в его отсутствии; обе стороны, не ходатайствовавшие о разбирательстве дела без них, не явились без уважительных причин по вторичному вызову; ответчик не пришел, но присутствует его представитель. В перечисленных случаях проводить процесс в заочном порядке и выносить заочное решение нельзя.

Согласно действующему законодательству, существенным является отсутствие возражения истца на заочное производство по делу и вынесение заочного решения суда (согласие на заочное производство). Это связанно с тем, что выражение возражения или не возражения обосновано уверенностью в правильности заявленного искового требования, обоснованностью нормами закона, представленными доказательствами и желанием быстрее получить окончательное решение суда по заявленному требованию и, что не менее важно, обоснованно не ожидать ходатайства ответчика о пересмотре заочного решения со ссылками на серьезные аргументы защиты против иска в случае его удовлетворения, а также уважительности мотива неявки на судебное заседание (п. 1) ч. 1 ст. 265 ГПК РК).

Истец может выразить согласие на проведение заочного производства по делу и вынесение заочного решения в письменной или в устной формах. При письменной форме, это заявление должно быть адресовано суду, в производстве которого находится дело, с указанием полных данных истца перечень которых приведен в п. 2) ч. 2 ст. 148 ГПК РК, суть и мотивы своего согласия, дату составления и подпись. Заявление должно быть подано в суд, через канцелярию суда. Если согласие дается в устной форме, то оно заносится в протокол судебного заседания. По юридической силе, обе формы согласия, обладают одинаковой силой и влекут за собой одинаковые правовые последствия. Это разрешение суду на проведение заочного производства и вынесение заочного решения. Отсутствие согласия истца на заочное производство и вынесение заочного решения, это фактический запрет суду на такое производство и вынесение соответствующего решения.

При поступлении возражения от истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства в устной или письменной форме, суд откладывает разбирательство и направляет неявившемуся ответчику извещение о времени и месте повторного судебного заседания по правилам главы 11 ГПК РК.

Уместно здесь отметить. Исходя из общего смысла содержания и буквального толкования содержания ч. 1 ст. 256 ГПК РК следует, что инициатива на проведение заочного судебного процесса должна исходить от суда, а истец может возразить против этого предложения либо согласиться.

При повторной неявке извещенного надлежащим образом ответчика, суд рассматривает дело в порядке заочного производства независимо от мнения истца (ч. 3 ст. 256 ГПК РК). Игнорирование мнения последнего связано с тем, что суд обязан разрешить дело по существу в установленные законом сроки с вынесением итого судебного акта, т.к. в противном случае затягивается процесс и ответчик злоупотребляя своими субъективными правами ставит суд в зависимость от того, пожелает ли он реализовать свое право явиться в суд и участвовать в процессе или нет.

Статья 265 ГПК РК предусматривает условия, при которых возможно проведение судебного процесса и вынесение заочного решения. Это:

1) неявка ответчика в судебное заседание либо его представителя, если он у него имеется;

2) ответчик надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания;

3) согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства;

4) отсутствие уважительности причин неявки ответчика на судебное заседание;

5) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие.

О рассмотрении дела в порядке заочного производства суд выносит определение, которое заносится в протокол судебного заседания с указанием оснований рассмотрения дела в порядке заочного производства. Последнее требование о необходимости занесения в протокол судебного заседания о том, что будет проведено заочное производство является новым, которого в предыдущем кодексе не было.

В случае, если истец в ходе судебного заседания изменяет предмет или основания иска, увеличивает исковые требования, то суд не вправе рассматривать дело в порядке заочного производства (ч. 6 ст. 256 ГПК РК). Данная норма, по сравнению с аналогичной нормой предыдущего кодекса (ч. 5 ст. 260 ГПК РК 1999 г.) расширила основания запрета рассмотрения дела в порядке заочного производства указанием на «увеличение искового требования».

Если истец, пользуясь своими процессуальными правами, изменяет предмет или основания иска, увеличивает исковые требования, то суд откладывает дело с тем, чтобы вручить ответчику исковое заявление с измененным предметом или основанием иска, увеличенным размером исковых требований (ч. 6 ст. 256 ГПК РК). Причины этого просты. Подобного рода изменения создали бы угрозу интересам ответчика, который осведомлен только о первично сформулированных требованиях и намерен именно по поводу этого требования не присутствовать на судебном заседании.

Вместе с тем, из смысла содержания этой нормы следует, что если истец уменьшает размер искового требования, либо снимает некоторые требования, при этом предмет или основания иска остаются прежними, то дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. В данном случае логика такова. Поскольку ответчик получил копию искового заявления до начала судебного разбирательства, и он знает о предъявленных к нему исковых требований и их размерах, то посредством снятия некоторых исковых требований или уменьшения их размера, его права не нарушаются.

Согласно ч. 1 ст. 49 предыдущего ГПК РК истец пожелавший изменить предмет или основания иска, должен был подать в суд письменное заявление, которым изменяет предмет иска либо основание иска. Согласно редакции новой ст. 48 ГПК РК, отсутствует обязательное требование о необходимости подачи письменного заявления об изменении предмета или основания иска, а также увеличения искового требования. Тем не менее, по умолчанию следует, что такое письменное заявление должно быть, поскольку ответчику и суду надлежит в точности знать, каков новый предмет иска или основание искового требования, либо новый размер увеличенного требования, и сравнить их с предыдущими требованиями, изложенными в первоначальном исковом заявлении.

Порой истцы, особенно их представители, так сложно либо не конкретно излагают в письменном виде свои требования (многословие, не соблюдение правил языка, использование не правовой терминологии и лексики либо их искажение и пр.), которые без соответствующего пояснения либо логического мышления, трудно понять. Поэтому приходится вчитываться в содержание текста, а также сопоставлять его с самим текстом искового заявления, либо общим его смыслом.

На практике эти заявления порой именуются уточнением искового требования, дополнением искового требования, изменением и дополнением искового заявления и пр. Некоторые истцы перепечатывают первоначальный текст иска, вносят в него изменения или дополнения относительно нового предмета иска или основания иска и в таком виде подают его в суд. Полагаем, что это не совсем верно, но допустимо.

При прочтении такого измененного или уточненного искового заявления надлежит скрупулезно проанализировать этот текст и сравнить его с первоначальным текстом искового заявления. Как правило, лицо, готовившее измененное исковое заявление, порой вносит в его текст дополнительные доводы, ссылки на законы или нормативно-правовые акты, которые он нашел позже и не включил их в первоначальный текст иска. Так вот, это надлежит расценивать как изменение основания иска.

При уточнении искового требования, предмет иска не изменяется. Он остается прежним, но более конкретным или юридически четче сформулированным.

Согласно ст. 49 ГПК РК иск может быть предъявлен совместно нескольким истцам или к нескольким ответчикам, т.е. возникает процессуальное соучастие. Часть 2 ст. 256 ГПК РК предусматривает рассмотрение дела в порядке заочного производства в случае неявки в судебное заседание одновременно всех ответчиков. Данная норма, по сравнению с аналогичной нормой предыдущего кодекса (ч. 2 ст. 260 ГПК РК 1999 г.) дополнена указанием на неявку в судебное заседание всех ответчиков одновременном. Понятие «одновременно», т.е. в одно и тоже время, в контексте норы означает, время измеряемое часами и календарными днями соответствующего года. Таким образом, неявка всех ответчиков в суд одновременно, т.е. в назначенный час и день, является основанием для проведения заочного процесса и вынесения заочного решения. При явке в суд одного из ответчиков, либо его представителя, и не явке других ответчиков, процесс проводится в общем порядке.

Несколько сложней, когда на судебное заседание не явился ответчик, но явилось третье лицо, которое заявляет самостоятельные требования на предмет спора, так и третье лицо, не заявляющее самостоятельное требование на предмет спора. В данном случае надлежит исходить из того, что поскольку кроме ответчика в разрешении дела заинтересовано третье лицо не зависимо от того, имеются ли у него самостоятельные требования на предмет спора или нет, но если оно явилось в суд, то производство по делу должно проходить по общим правилам судопроизводства, а не в заочном порядке.

Не может быть проведен заочный процесс, если истец ходатайствует перед судом об оказании ему содействия в истребовании доказательств находящихся у ответчика либо у иных лиц, а также проведения той или иной судебной экспертизы. Это свидетельствует, во-первых, о том, что его исковое требование не совсем бесспорное. Во-вторых, на период истребования и представления доказательств, назначения и проведения той или иной судебной экспертизы, дело подлежит приостановлению. А если суд, например, откажет в назначении экспертизы, то истец вправе обжаловать определение суда об отказе в назначении экспертизы в суд апелляционной инстанции посредством подачи частной жалобы (ч. 1 ст. 429 ГПК РК).

Статья 82 ГПК РК дополнена новым положением о том, что «по заявлению сторон и других лиц, участвующих в деле, о фальсификации письменного доказательства суд вправе назначить соответствующую экспертизу». Применительно к заочному производству суд непременно должен проверить этот довод ответчика и отменить заочное решение суда. В ходе же проведения очного судебного процесса проверяется довод ответчика и при возникновении обоснованности подозрения либо сомнения относительно подлинности письменного доказательства, например, рукописный текст выполнен другим лицом, имеются следы подчистки или подтирки, оттиск печати не соответствует оригиналу, в протоколе собрания учредителей стоят подписи не тех лиц, которые принимали участие в собрании и пр., суд назначает соответствующую судебную экспертизу. В зависимости от полученного результата, суд выносит то или иное решение.

Однако как быть, если ответчик об этом факте сообщил суду в своем отзыве на исковое заявление, однако сам на судебное заседание не явился. Полагаем, что суд должен отложить рассмотрение дела, назначить новую дату и время. Если при повторном вызове ответчик не явился, суд проводит заочный процесс с вынесением заочного решения.

Порядок проведения заочного судебного процесса регламентируется ст. 257 ГПК РК, т.е. в общем порядке с исследованием доказательств, представленных истцом и учитывая его доводы. Таким образом, начало состязательности не нарушены и действуют в полном объеме. Если суд не проведет судебное заседание, так как это предусмотрено кодексом, то он не сможет вынести мотивированное решение, обосновывая свои доводы доказательствами, исследованными в судебном заседании.

На практике возможны случаи, которые весьма редки, когда истец, согласившись на заочное производство, всех фактов основания искового требования не доказал, а равно в случаях, если ответчик хотя и отсутствует на судебном заседании, но еще при подготовке дела к судебному разбирательству представил отзыв на исковое заявление и доказательства, которые опровергают доводы истца. В таком случае суд, исходя из исследованных материалов, должен будет отказать в иске и вынести заочное решение в пользу ответчика. Также отказ в иске может последовать и в результате применения судом других норм материального права в отличии от тех, на которые ссылался истец в обоснование своего искового требования, т.е. определения правовых отношений, не совпадающих с утверждением истца.

Также суд должен отказать в вынесении заочного решения, когда в ходе судебного процесса будет выяснено, что иск подан к ненадлежащему ответчику. При этом истец не желает на его замену. В таком случае дело подлежит рассмотрению в обычном порядке.

Заочное решение суда и его содержание.

Несмотря на немалые особенности заочного производства, содержание заочного решения аналогично содержанию решения, вынесенного после стандартного разбирательства дела /5/.

Заочное решение должно отвечать требованиям, предусмотренным ст. 226 ГПК РК и состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.

Однако резолютивная часть заочного решения имеет особенности. Эта часть обычного решения должна содержать выводы суда об удовлетворении иска, либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок его обжалования. Однако в резолютивной части заочного решения, кроме перечисленных моментов, должны быть указаны дополнительный срок и порядок подачи заявления об отмене этого решения суда. Значит, заключительная часть заочного решения в соответствии со ст. 226 ГПК РК предусматривает два способа его обжалования для ответчика и один - для истца. У сторон процесса должна быть четкая информация относительно сроков обжалования и суда, куда им следует обратиться. Согласно ГПК РК, заявление об отмене заочного решения адресуется суду, который рассмотрел дело и вынес заочное решение. Апелляционная жалоба адресуется в суд апелляционной инстанции областного (городского) суда, через суд, вынесший заочное решение.

Истец, ответчик и другие лица, участвующие в деле, вправе знакомиться с содержанием принятого решения /6/. Заочное решение должно быть оглашено судом публично. Особенно это актуально в связи с тем, что судебный процесс фиксируется на видео камеру или записывается на аудиоаппаратуру, с которым имеет право ознакомиться любое лицо, участвовавшее в деле, в том числе и ответчик, который не участвовал в судебных заседаниях. Не оглашение решения суда публично, следует расценивать как нарушение судом норм процессуального права (п. 4) ч. 1 ст. 427 ГПК РК). Однако если заочное решение по существу вынесено правильно, то согласно ч. 3 ст. 427 ГПК РК оно не может быть отменено по формальным основаниям, к которому можно отнести не оглашение решения суда публично.

Согласно ч. 2 ст. 14 ГПК РК «язык судопроизводства устанавливается определением суда в зависимости от языка, на котором подано в суд исковое заявление (заявление)». Следовательно и решение суда выносится на том языке, на котором изложено исковое заявление. В связи с этим возникает вопрос, если ответчик не владеет языком, на котором вынесено заочное решение, обязан ли суд перевести решение на язык, которым он владеет. Из общего смысла положения кодекса и в частности, содержания ч. 5 ст. 14 ГПК РК следует, что обязан. Это также следует из п. 4 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебном решении» от 11 июля 2003 г.

В случае не ясности вынесенного заочного решения в той или иной части, суд вправе по заявлению лиц, участвовавших в деле, разъяснить решение. При допущенной арифметической ошибки либо описки, суд по ходатайству заинтересованной стороны вправе исправить эти арифметические ошибки или описки. Разъяснение решения суда, исправление описок или арифметических ошибок, вынесение дополнительного решения суда, проводится в судебном заседании с вызовом лиц, участвовавших в деле. Поскольку ответчик не участвовал в судебном процессе, тем не менее суд должен его оповестить о том, что состоится судебное заседание на котором будет рассматриваться поступившее заявление или ходатайство об исправлении тех или иных допущенных судом в решении ошибок. Не явка оповещенного лица на судебное заседание не является препятствием для рассмотрения этих вопросов (п. 35 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О судебном решении»).

Основания отмены заочного решения и порядок его обжалования.

Ответчик имеет два пути обжалования, не вступившего в законную силу заочного решения: один - подача заявления о его отмене в суд, рассматривавший дело, другой - направление апелляционной жалобы в вышестоящую инстанцию. По сравнению с ответчиком истцу доступен лишь второй путь. В данном случае равенство между сторонами сохраняется. На практике, крайне редко, когда суд отказывает истцу в удовлетворении заявленных исковых требований. Тем не менее, суд должен отказать истцу в его исковых требованиях, если тот не представит суду доказательства подтверждающие его право на предмет иска и соответствующие доказательства. Если не будут представлены доказательства, то он обязан отказать в иске за недоказанностью. Истец не согласный с вынесенным решением, вправе подать апелляционную жалобу в сроки и порядке, предусмотренные для апелляционного обжалования.

В таком случае, вправе ли истец представить в суд апелляционной инстанции дополнительные доказательства в обоснование заявленных требований? Если исходить из общего смысла ГПК РК, стороны процесса обязаны не только представить, но и раскрыть доказательства в суде первой инстанции. Если он этого не сделал, то не вправе делать это в суде второй инстанции. Исходя из этого следует, что истец, не представивший доказательства в суде первой инстанции, не зависимо от того, ознакомился ли с ним ответчик или нет, то в суд второй инстанции дополнительные доказательства представлять нельзя. А если и представит, то суд вправе не принять их. Тем не менее, категорических запретов нет. Поэтому суд может принять эти доказательства и после изучения и их оценки, вынести новое решение. Однако это новое решение подлежит вынесению после проведения процедуры рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции, при отсутствии ответчика. То есть такое решение не может именоваться заочным.

В связи с этим возникает вопрос, а вправе ли в суде апелляционной инстанции участвовать ответчик, который в суде первой инстанции не участвовал? К сожалению, в этой части ГПК РК каких-либо положений не содержит. Вместе с тем полагаем, что это право ответчика. Он вправе принять участие в суде апелляционной инстанции и как сторона по делу, вправе просить суд оставить заочное решение суда первой инстанции без изменения.

Основания к отмене заочного решения суда предусмотрены в ст. 265 ГПК РК. В отличие от аналогичной нормы предыдущего кодекса (ст. 269 ГПК РК 1999 г.) новая норма стала более конкретней и жестче. Так если ранее заочное решение суда подлежало отмене в случае, если «неявка ответчика в судебное заседание была вызвана уважительными причинами, о которых он не имел возможность своевременно сообщить суду, и представил доказательства, которые могут повлиять на содержание решения», то согласно новой редакции статьи заочное решение подлежит отмене при наличии совокупности двух обстоятельств, по которым ответчик не явился в судебное заседание. Первое, обстоятельство, когда ответчик «не явился в судебное заседание по уважительным причинам, хотя был извещен о времени и месте судебного разбирательства». Второе, обстоятельство, если ответчик «представил доказательства, которые могут повлиять на содержание заочного решения». Таким образом, значительно усложнилась возможность отмены заочного решения суда со стороны ответчика. Законодатель произвел такое усложнение и более жесткую формулировку с тем, чтобы лица, к которым предъявлен иск, ответственно и со всей серьезностью подошли к защите и отстаиванию своих прав и интересов и не надеялись на легкость ее отмены, посредством представления только документа, подтверждающего уважительность неявки в суд.

В чем принципиальная разница содержания этих двух норм кодексов (предыдущего и нового). Так, если ранее ответчику, как правило, достаточно было представить суду документ о том, что он, например, был болен и у него имеется медицинский документ, подтверждающий его нетрудоспособность, которую не имел возможность представить суду заранее, то этого было достаточно для отмены заочного решения суда. Теперь же не явка в суд по причине уважительности не достаточно для того, чтобы заочное решение было отменено. Надлежит в обязательном порядке наличия второго условия, а именно представить суду доказательства которые бы опровергали доводы истца, которыми тот обосновывает и доказывает свое требование или притязание. Ключевым предложением в диспозиции ст. 265 ГПК РК являются словосочетание «совокупность обстоятельств». Совокупность - это объекты, выступающие вместе, как одно целое и не делимое /7/. В контексте рассматриваемой статьи кодекса, это два разных процессуально-правовых института (судебные извещения и доказательства) связанные воедино, в силу чего составляют одно целое (новый объект). Если ответчик не представит такие доказательства, то суд отказывает в отмене заочного решения. При этом доказательства должны быть не любые, а те которые опровергают доводы истца. При этом доказательства представленные ответчиком, должны быть относимыми и допустимыми. Если они не опровергают доводы истца, то суд отказывает ответчику в отмене заочного решения.

К вынесению соответствующего решения суд приходит в результате мыслительной деятельности и изучения содержания документов и материалов, представленных истцом и ответчиком. Отменять или не отменять заочное решение, это право суда, а не его обязанность. Если суд откажет в отмене заочного решения, то оно обжалованию не подлежит. Связано это с тем, что лицо которому отказано в отмене заочного решения, имеет право на обращение в суд апелляционной инстанции посредством подачи апелляционной жалобы на само решение суда. Суд же апелляционной инстанции должен дать правовую оценку доказательствам, которые ответчик представил суду первой инстанции, которые тот признал не достаточно убедительными и опровергающими доводы истца.

Доказательствами, на которые ответчик ссылается или приводит в обоснование своих доводов могут быть все, что перечислено в ч. 2 ст. 63 и в ч. 2 ст. 65 ГПК РК.

Например, ответчик, опровергая доводы истца, ссылается на свидетеля, которого надлежит вызывать на судебное заседание и допросить, либо он заявляет, что имеются соответствующие доказательства, однако доступа к ним у него нет (история болезни, кредитное досье заемщика, сведения о перемещениях через государственную границу, дело юридического лица и пр.). Поскольку он их не может получить самостоятельно, то просит суд оказать ему содействие в истребовании этих документов, которые доказывают или подтверждают его доводы.

Такое требование закона связано с тем, что ответчик получил от истца исковое заявление и приложенные к нему доказательства. Поскольку ответчик уже в курсе того, что к нему заявлен иск с конкретными требованиями и эти требования обоснованы нормами действующего законодательства и подкреплены доказательствами, то при получении иска обязан принять разумные меры в свою защиту. В частности, оповестить суд о том, что с исковым заявлением ознакомился, но явиться в суд не может в связи с болезнью либо по другой уважительной причине. Несколько сложней, когда ответчик призван на срочную воинскую службу или находится в командировке и он не в курсе того, что к нему предъявлен иск. Однако в связи с всеобщим распространением мобильной телефонной связи, то и это не является непреодолимой преградой связаться по мобильному телефону с судом и оповестить его о том, что он не может явиться в суд к определенному времени и дню. Дело в том, что в исковых заявлениях истцы, как правило, указывают номер сотового телефона ответчика, по которому секретари судебного заседания оповещают ответчика о времени и дате судебного заседания посредством устного сообщения либо текстового SMS сообщения.

Ранее, суд выносил заочное решение после неоднократной неявки ответчика на судебные заседания, как правило, не менее двух раз. Согласно нового ГПК РК, суд вправе вынести заочное решение после однократной неявки в судебное заседание ответчика. Но для этого суд должен достоверно знать, что ответчик уведомлен о том, что на определенную дату и время назначено судебное заседание. Если он не уверен в том, что сообщение дошло до адресата, то откладывает судебное заседание на другую дату и время, одновременно направляя ответчику извещение с фиксированием того, что извещение ему доставлено. Извещение доставляется ответчику по месту регистрации, месту жительства или нахождения, адресу регистрации юридического лица или месту нахождения его имущества и пр. способом и порядке предусмотренным главой 11 ГПК РК. При этом ответственность за достоверность места жительства, места пребывания или места регистрации ответчика лежит на истце.

На практике нередки были случаи, когда истец указывает в исковом заявлении неверный или недостоверный адрес ответчика, в результате чего извещение отправленное судом о возбуждении гражданского дела и начале судебного разбирательства, до адресата не доходило. О том, что суд состоялся и вынесено заочное решение, ответчик порой узнавал только после того, как судебный исполнитель начинал исполнительские действия. Должник, узнав о том, что на него наложена определенная обязанность начинал писать жалобы и заявления в суд об отмене заочного решения мотивируя тем, что его никто не оповещал о начале судебного разбирательства в отношении него. Во избежание скандала, хуже обвинения в коррупционном сговоре, суды отменяли вынесенные заочные решения и рассматривали дело уже с участием ответчика. При этом, с момента вынесения решения и до его отмены, проходило много времени, порой до полу года. Полагаем, что теперь таких случаев не будет, поскольку прежде чем подать исковое заявление в суд, истец должен направить ответчику копию искового заявления. Подтверждением этого будет документ о направлении ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов. Поэтому истец заинтересован в том, чтобы ответчик получил исковое заявление, следовательно, тем самым извещен о том, что в конкретном суде района или города в ближайшее время начнется рассматриваться дело, в котором он является ответчиком. К тому же, у него будет время взять себе представителя и подготовиться к опровержению доводов оппонента. Представитель же будет периодически связывать с судом и как только исковое заявление поступит тому или иному судье, свяжется с ним и, представив ему свою доверенность либо ордер адвоката, начнет процессуальные контакты.

Что же касается юридического лица, то основания неявки в суд которые могут быть признаны уважительными, ограничены. Это может быть реорганизация, смена руководства, арест имущества и т.п. Однако и их суд может не признать уважительными.

В соответствии со ст. 302 Предпринимательского кодекса РК, прежде чем подавать в суд иск, субъекты предпринимательства должны урегулировать возникший конфликт в досудебном порядке. А это значит, что истец должен вначале предъявить претензию к должнику, получить от него ответ и только в случае получения отрицательного ответа или не получения ответа, готовить и подавать исковое заявление в суд. Но и в этом случае он не освобождается от необходимости направления ответчику копии искового заявления с приложениями. При таких обстоятельствах неявка в суд ответчика из-за того, что он не извещен был судом о времени и месте судебного разбирательства, будет не очень убедительной.

Согласно п. 1) ч. 1 ст. 149 ГПК РК при подаче искового заявления в суд, истец должен к исковому заявлению приложить «документ, подтверждающий направление ответчику или его представителю, третьим лицам копии искового заявления и приложенные к нему документов». Таким документом, как правило, будет письменное почтовое уведомление с описью отправленных документов. При отсутствии документа подтверждающего отправление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, суд возвращает истцу исковое заявление, т.е. фактически отказывает в рассмотрении искового заявления по существу. В связи с этим возникает вопрос, насколько данное положение нормы закона соответствует общему положению ГПК РК. Дело в том, что всякое право должно соответствовать обязанности другого лица. В ст. 148 ГПК РК отсутствует обязанность истца направлять ответчику или третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов. Поскольку на истца не возлагается такая обязанность, то и у суда нет права требовать от него направлять копию искового заявления ответчику.

На наш взгляд, в этом плане в Российском арбитражном процессуальном кодексе правильно предусмотрено, что «истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении» (ч. 3 ст. 125 АПК РФ). Данная норма с корреспондирована с ч. 1 ст. 128 АПК РФ согласно которой в случае не направления копии искового заявления ответчику, то поданное исковое заявление судом оставляется без движения /8/.

С точки зрения юридической логики и законодательной техники полагаем правильным внести в ст. 148 ГПК РК отдельную норму в виде самостоятельной части о том, что истец обязан направить ответчику и третьим лицам, которые подлежат привлечению по делу, копии искового заявления и приложенные к ним документы, которые у них отсутствуют. В таком случае содержание п. 1) ч. 1 ст. 152 ГПК РК будет не только логичным, но и скоординированным с соответствующей статьей кодекса.

Полагаем, необходимость внесения дополнения аналогичного содержания в наш кодекс связано и с тем, что содержание п. 1) ч. 1 ст. 152 ГПК РК не соответствует п. 2 ст. 13 Конституции РК гласящей, что «каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод». Как было сказано выше, пока на лицо не возложена какая-либо обязанность, в частности направить ответчику копию искового заявления до подачи иска в суд, то лицо, подающее исковое заявление не может быть ограничено в праве обратиться в суд с иском, а последний отказать в ее рассмотрении. Особенно это стало заметным на фоне того, что по новому кодексу суд не полномочен оставлять исковое заявление без движения, как это было ранее. Данный институт гражданского процессуального права исключен из нового кодекса.

Смысл ранее действовавшей ст. 155 ГПК РК 1997 г. было в том, что в случае не соответствия искового заявления требованиям, предъявляемым к содержанию и форме искового заявления, а также не приложения к исковому заявлению копии искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц, документа подтверждающего уплату госпошлины, а также доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия представителя, то судья оставлял поданное исковое заявление без движения, о чем письменно извещал истца. При этом судья указывал истцу о необходимости устранения выявленных недостатков к определенному сроку. В случае устранения указанных судьей недостатков в сроки определенные им, считалось, что иск подан в день первоначального предъявления его в суд. В противном случае заявление считалось не поданным и определением судьи возвращалось истцу со всеми приложенными к нему документами.

Считаем, что исключение из нового ГПК РК института оставления искового заявления без движения было не достаточно продуманным и преждевременным. Сделано это исключительно для облегчения работы судьи и снятия нагрузки с него, а не продиктовано интересами истца. Тем не менее, поскольку кодекс не предусматривает оставление заявления без движения, то истцам и их представителям надлежит подходить к вопросу подготовки и составления искового заявления и подборки приложения к нему, весьма скрупулезно, тщательно, выверять каждую фразу и предложение.

Суд постановивший заочное решение, в течении пяти рабочих дней со дня его вынесения в окончательной форме, обязан выслать ответчику копию этого решения с использованием средств связи, обеспечивающих фиксацию его получения адресатом (ст. 259 ГПК РК). Согласно, данной нормы, по сравнению с аналогичной нормой предыдущего кодекса (ст. 263 ГПК РК 1999 г.) срок пересылки ответчику копии заочного решения увеличен с трех дней до пяти дней. При чем, пять дней не календарных, а рабочих дней. Следовательно, в этот пятидневный срок не входят субботние, воскресные и праздничные дни, которые выпадают на период, когда надлежит выслать копию заочного решения суда. Далее, если ранее требовалось отправить решение почтовой корреспонденцией с уведомлением о его вручении, то теперь отправка возможна любыми средствами связи, лишь бы эти средства связи фиксировали факт получения копии решения адресатом. В связи с развитием телекоммуникационных средств связи, то можно выслать копию решения посредством электронной почты, на мобильный телефон, факсимильной связью и пр. Особенностью этих средств связи является то, что факт отправки и принятия сообщения (дата и время) автоматически фиксируются этими приборами (аппаратами).

Возобновление рассмотрения дела после отмены заочного решения суда.

Возобновление рассмотрения дела возможно только после отмены заочного решения суда. Поэтому суд, вынеся определение об отмене заочного решения, одновременно в нем же указывает и о возобновлении рассмотрения гражданского дела по иску лица, подавшего его (ст. 266 ГПК). В этом плане данная норма кодекса стала более конкретней, по сравнению с содержанием аналогичной нормы предыдущего кодекса (ст. 270 ГПК РК 1999 г.) в котором не было указание о вынесении определения об отмене заочного решения суда и возобновления рассмотрения дела.

Исковое заявление подлежит рассмотрению не как вновь поданное, а возобновляется его рассмотрение по существу. Это означает, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству, в том числе и предварительное судебное разбирательство, не проводится. Вместе с тем, судья, пользуясь полномочиями суда, осуществляет все действия предусмотренные главой 16 ГПК РК. В частности, обязывает ответчика подготовить к установленному им сроку письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, которые опровергают доводы истца. Естественно, предлагает сторонам процесса завершить дело миром, обратиться к медиатору, либо окончить дело заключением партисипативного соглашения. При отказе сторон от завершения спора предложенными способами, суд продолжает судебное разбирательство с вынесением решения.

Как правило, дело рассматривает тот судья, который вынес заочное решение и затем отменил его. При не возможности судьи рассмотреть дело по различным обстоятельствам (болезнь, нахождение в отпуске, командировке и пр.), дело передается другому судье этого же суда.

Рассматривается дело по общим правилам судопроизводства предусмотренное кодексом.

При неявке ответчика в судебное заседание и в этом случае, судебное заседание не подлежит откладыванию и проводится в отсутствие неявившегося ответчика, либо его представителя, если он у него имеется, в общем порядке. Решение, вынесенное по результатам такого рассмотрения не является заочным. При не согласии ответчика с вынесенным решением, оно подлежит обжалованию в общеустановленном порядке и сроки.

Вступление в силу заочного решения суда и его исполнение.

Заочное решение суда вступает в законную силу по истечению срока на его апелляционное обжалование, опротестование (ч. 1 ст. 240, 268 ГПК РК). Этот срок составляет один календарный месяц, со дня вынесения решения в окончательной форме. Ранее, он составлял пятнадцать календарных дней (ч. 2 ст. 264 ГПК РК 1999 г.). Лицам же не участвовавшем в судебном разбирательстве, в нашем случае ответчик, срок на обжалование начинает исчисляться со дня направления судом копии заочного решения (ст. 259, ч. 3 ст. 403 ГПК РК). Срок отправки копии заочного решения определяется штемпелем на почтовом конверте при использовании услуг почтовой связи, а при пересылке другими средствами связи, в частности электронной почтой или сотовой телефонной связью, то по времени доставки адресату корреспонденции, которые фиксируют этими аппаратами (приборами) автоматически (день, час, минуты и секунды). Время доставки составляют секунды, либо минуты.

Вступившее в законную силу заочное решение суда, обладает всеми качествами обычного решения, которое вступило в законную силу, - неопровержимостью, исключительностью, обязательностью, преюдициальностью, исполнимостью /9/.

Новацией кодекса является и следующее. Если ответчик, получив копию заочного решения суда не обжалует его в апелляционную инстанцию областного (городского) суда, то он лишается возможности в дальнейшем обратиться в кассационную инстанцию Верховного Суда РК, даже если у него и будут веские доказательства необоснованности или незаконности этого решения суда. Однако судебный акт, вступивший в законную силу может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствами или новым обстоятельствам при условии, что такие обстоятельства будут иметь место (глава 55 ГПК РК).

После вступления в силу заочного решения суда, суд выписывает исполнительный лист и направляет его на исполнение в территориальный Департамент по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК либо выдает его на руки взыскателю с тем, чтобы тот смог обратиться к частному судебному исполнителю. Последние исполняют его в соответствии с требованиями, предусмотренными Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

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