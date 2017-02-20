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В Ливии обстреляли кортеж премьер-министра

20 февраля 2017, 18:20

В кортеже находились сам премьер, а также председатель Верховного государственного совета и начальник президентской охраны.


Неизвестные обстреляли кортеж премьер-министра Ливии Фаеза ас-Сарраджа, ранены двое охранников, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свои источники. Об этом пишет РИА Новости.

"Кортеж главы правительства национального согласия Фаеза ас-Сарраджа подвергся обстрелу в Триполи. Ранены двое охранников", — передает телеканал.

По его информации, в кортеже находились сам премьер, а также председатель Верховного государственного совета и начальник президентской охраны.

О состоянии премьера не сообщается.

Фото © РИА Новости. Андрей Стенин


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