В Ливии обстреляли кортеж премьер-министра

В кортеже находились сам премьер, а также председатель Верховного государственного совета и начальник президентской охраны.

Неизвестные обстреляли кортеж премьер-министра Ливии Фаеза ас-Сарраджа, ранены двое охранников, передает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на свои источники. Об этом пишет РИА Новости.

"Кортеж главы правительства национального согласия Фаеза ас-Сарраджа подвергся обстрелу в Триполи. Ранены двое охранников", — передает телеканал.

По его информации, в кортеже находились сам премьер, а также председатель Верховного государственного совета и начальник президентской охраны.

О состоянии премьера не сообщается.

Фото © РИА Новости. Андрей Стенин