Поощрительные нормы в гражданском процессуальном праве Республики Казахстан: теория и практика

Нам Геннадий Мартынович

адвокат юридической консультации № 14

Алматинской городской коллегии адвокатов,

доцент

Поощрительные нормы, как одни из разновидностей норм права в науке общей теории права исследованы весьма обстоятельно и всесторонне /1/. В отраслевых науках, данные виды норм права подробно и детально изучены учеными, работающими в области уголовного права /2/. Отсутствуют исследования и работы посвященные поощрительным нормам в науке гражданского процессуального права. Связано это с тем, что в гражданском процессуальном законодательстве отсутствовали такие виды норм, посредством которых регулировались бы гражданско-процессуальные отношения. Однако с принятием нового ГПК РК, положение изменилось.

Поощрительные нормы - предписания о предоставлении государством определенных мер поощрения за полезные варианты действий субъектов, одобряемых государством и обществом. Эти нормы представляют самостоятельную группу норм, поскольку их назначение - воздействовать на поведение людей посредством поощрения тех или иных действий. Они играют большую роль в активизации деятельности граждан, организаций в направлении, полезном для общества и государства /3/. При поощрительном методе субъект побуждается, а не обязывается к достижению полезного результата, он свободен в выборе следовать или не следовать предписываемому поведению, но обещание государственного поощрения - серьезный стимул для достижения указанного в норме результата. Поощрительные нормы содержат социальную оценку конкретного правомерного поведения, превосходящего обычное требование и пользующегося особым одобрением со стороны государства.

Таким образом поощрительные нормы ориентированы на:

- активные правомерные действия. Не может быть поощрения за бездействие;

- действия, полезные для общества и государства;

- превосходство активных действий по сравнению с обычными (стандартными) требованиями.

Поощрительные нормы близки по своему характеру с рекомендательными нормами. Последние устанавливают варианты желательного с позиции государства поведения, имея в виду проявления субъектами права высокой ответственности, инициативы с учетом местных условий, возможностей и средств. Эти нормы в основном содержатся в материальных отраслях права, например, в трудовом, о государственной, о воинской и о правоохранительной службах, об образовании, в уголовно-исполнительном, о предпринимательстве, реже в процессуальных /4/. Примером рекомендательной нормы является ч. 1 ст. 46 ГПК РК. В данной норме перечисляются права лиц, участвующих в деле, которые являются весьма обширными. После перечисления всех прав котрыми наделены лица, участвующие в гражданском процессе записано, что «они должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, не злоупотребляя правами других лиц, не нарушая их интересы, и не допускать умышленное затягивание сроков рассмотрения и разрешения дела».

В новом ГПК РК предусмотрена ст. 115 которая регламентирует распределение судебных расходов между сторонами гражданского процесса. Аналогичная норма содержалась и в предыдущем кодексе (ст. 110 ГПК РК 1999 г.). Однако ст. 115 ГПК РК в обновленной редакции дополнена ч. 2, согласно которой «при заключении сторонами мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры, которые утверждены судом первой, апелляционной инстанций, подлежат возврату из бюджета уплаченная государственная пошлина в полном объеме. При заключении мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в суде кассационной инстанции подлежит возврату из бюджета уплаченная государственная пошлина в размере пятидесяти процентов от суммы, уплаченной при обращении в суд кассационной инстанции».

Цель и назначение данной нормы вытекают из содержания ст. 4 ГПК РК, согласно которой одной из задач гражданского судопроизводства является содействие сторонам процесса «мирному урегулированию спора». Прежний кодекс подобную задачу перед гражданским судопроизводством не ставил (ст. 5 ГПК РК 1999 г.).

Каково практическое значение введения данной поощрительной нормы в ГПК РК?

Судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству проводит предварительное судебное заседание (ст. 172 ГПК РК). К слову, институт предварительного судебного заседания также является новым для нашего гражданского судопроизводства, в силу чего нуждается в самостоятельном, глубоком и всестороннем научном исследовании /5/. Получив исковое заявление и не найдя оснований в отказе его принятия или возвращения его лицу подавшему это заявление, судья после вынесения определения о возбуждении гражданского дела начинает подготовку дела к судебному разбирательству в целях обеспечения своевременного и правильного его разрешения. При этом судья выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству в котором указывает действия, которые следует ему произвести (ст. 150, 163 ГПК РК). По результатам проведения подготовки дела к судебному разбирательству судья проводит предварительное судебное заседание. Из смысла содержания ст. 172 ГПК РК следует, что проведение предварительного судебного заседания является обязательным. С момента назначения предварительного судебного заседания, судья действует уже от имени суда. Так вот, согласно п. 5) ч. 2 ст. 163 ГПК РК одной из задач проведения подготовки дела к судебному заседанию является «содействие примирению сторон». На предварительное судебное заседание вызываются стороны процесса либо представители сторон, если они имеются. Суд предлагает сторонам процесса завершить дело миром, передать дело медиатору либо заключить соглашение в порядке парсипативного урегулирования.

К слову, предлагая сторонам процесса примириться любым из способов, предусмотренных кодексом, судья вправе высказать свое мнение относительно судебной перспективы дела.

Подобное высказывание не будет являться основанием для отвода судьи как лица, заинтересованного в исходе дела. Это связано с тем, что на этой стадии подготовки дела к судебному разбирательству, стороны процесса обязаны не только представить суду все имеющиеся у них в наличии доказательства которые обосновывают исковые требования или возражения против заявленных исковых требований, но и раскрыть их, причем своевременно. Понятие «раскрытие доказательств» новое, которое прежнее законодательство не знало /6/. Так вот, согласно ч. 1 и 2 ст. 73 ГПК РК, доказательства представляются и раскрываются в суде первой инстанции на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Поскольку все доказательства сторонами процесса раскрыты, то не сложно определить в чью сторону склонится чаша весов Фемиды. Однако такое высказывание возможно при условии, что не будут оспариваться той или иной стороной представленные доказательства на предмет их допустимости или недопустимости, заявлены ходатайства о содействии судом в истребовании доказательств находящихся у других лиц, вызова свидетелей, либо назначения экспертизы, подан встречный иск и пр.

При отсутствии спора относительно представленных доказательств, либо обращения к суду о содействии в истребовании дополнительных доказательств находящихся за пределами досягаемости сторон или их представителей, суд разъясняет сторонам процесса правовые последствия завершения дела мирным урегулированием, и что в случае подписания соответствующего соглашения и утверждения его судом, полностью возвращается госпошлина стороне, которая уплатила ее при подаче искового заявления.

Санкции поощрительных норм разнообразны и зависят от того, в каких отраслях права и законодательствах они предусмотрены (награды, премии, повышение в должности, в звании или вклассном чине, досрочном снятии взысканий, освобождение от наказаний либо обязательств и пр.). Что же касается санкции ст. 115 ГПК РК, то это возврат лицу из государственного бюджета уплаченной государственной пошлины при подаче в суд иска в полном размере либо в половинном размере от суммы, уплаченной при подаче ходатайства в кассационную инстанцию Верховного Суда Республики Казахстан. По сути и фактически, это материальное поощрение государством лица за то, что он согласился завершить спорное дело посредством примирительной процедуры.

Согласно действующему законодательству примирение сторон может состояться не только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, но и во время судебного разбирательства, до удаления суда в совещательную комнату для постановления решения суда.

Предоставляя подобное право сторонам процесса, закон исходит из того, что в ходе самого судебного разбирательства истец или ответчик убеждаются в том, достаточно ли они представили суду доказательств с тем, чтобы решение было вынесено в пользу того или другого лица.

Несколько иные правила предусмотрены в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан, который вступил в юридическую силу с 01 января 2016 года. В частности, медиация и партисипативная процедура между предпринимателями по разрешению спорного вопроса, может проводиться до обращения в суд с исковым заявлением (внесудебная форма защиты). Однако для этого, лицо чьи права оказались нарушенными, обязано обратиться к должнику с письменной претензией (ст. 302, 303, 305 и 306 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан).

В случае, если вне суда в рамках пртензионного порядка спор не удалось разрешить, то в суд подается исковое заявление в общем порядке, либо заявление о выдаче судебного приказа.

Последний наиболее предпочтителен, если есть договор, акты выполненных работ и сверки, подписанные сторонами и в отзыве на претензию содержится признание долга (п. 2) ст. 135 ГПК РК). Привлекателен он и потому, что судебные расходы в виде госпошлины надлежит уплачивать не в полном размере, как при подаче искового заявления, а в половинной сумме от цены иска /7/.

Вместе с этим, весьма высок другой исход внесудебного урегулирования спора, когда стороны заключат между собой медиативное или партисипативное соглашение. Однако в последующем, одна из сторон, а это будет должник, не станет исполнять принятые на себя обязательства в силу разных причин.

Возможно ли в таком случае включить механизм принудительного исполнения такого соглашения?

Анализ содержания нового ГПК РК показывает, что в случае, если соглашение об урегулировании спора в порядке медиации или партисипативной процедуры не исполняются, то заинтересованная сторона должна обратиться в суд с соответствующим заявлением об исполнении медиативного или партисипативного соглашения заключенного во исполнения ст. 303 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Такое заявление будет рассматриваться по правилам упрощенного (письменного) производства (п. 6) ч. 1 ст. 145 ГПК РК). После вступления решения суда в законную силу, подлежит выписке исполнительный лист, на основании которого и будет производиться исполнение.

Другим вопросом, который для предпринимателей является актуальным и важным, как обеспечить исполнение медиативного или партисипативного соглашения при внесудебном урегулировании спора?

Когда подается иск в суд, то истец, как правило, просит суд наложить арест на расчетные счета в банке должника или ограничить распоряжение имуществом, в пределах заявленной суммы иска. При наличии такого заявления, судья обязан рассмотреть его в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела, либо в день поступления отдельного заявления в суд.

По результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска, судья выносит определение об удовлетворении заявления с указанием обеспечительных мер, либо отказывает в удовлетворении такого заявления (ст. 157 ГПК РК).

При внесудебном урегулировании спора по правилам Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, судья не вправе выносить какой-либо акт ограничивающий права предпринимателя, поскольку он в этом споре постороннее лицо. Судья или суд какими-либо властно-распорядительными полномочиями по отношению к участникам внесудебного урегулирования спора, не наделен. Полагаю, что это в определенной мере будет сдерживать предпринимателей к разрешению спора посредством примирительных процедур, предусмотренных ст. 303 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Новым является ст. 169 ГПК РК и в особенности ч. 2 этой статьи согласно которой «одновременное либо в любой последовательности изменение предмета и основания иска допускается в случае заключения соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации».

Как по предыдущему, так и по новому ГПК РК одновременное изменение предмета и основания иска не допускается.

Новый кодекс отошел от общеустановленного правила потому, что при медиативном разбирательстве стороны не связаны формализованными положениями закона и они вправе выйти за пределы первоначального спора, изложенного в исковом заявлении и поданного в суд, поскольку медиатор является другим субъектом полномочным разбирать суть конфликта возникшего между спорящими лицами.

Дело в том, что на лиц, обратившихся к медиатору, распространяются не нормы ГПК РК, а нормы Закона Республики Казахстан «О медиации».

Изменения же могут быть существенные, например, увеличен размер материального требования, либо первоначальное требование заменено другим требованием на ином правовом основании. Но если в процессе медиации стороны не пришли к какому-либо позитивному результату, то уже невозможно обратиться в суд с исковым заявлением в котором изменены предмет и основания иска. В таком случае, истцу надлежит заново подготовить исковое заявление с расширенным или измененным предметом и основанием иска, с доплатой госпошлины. При этом, также надлежит по-новому пройти всю процедуру подачи иска в суд, в соответствии с требованиями нового ГПК РК.

Полагаю, что ч. 2 ст. 169 ГПК РК с определенной долей условности, также можно причислить к поощрительным нормам. Только поощрение в ней своеобразное, т.е. предоставление активной стороне гражданского процесса, а именно истцу, права отступить от общих правил, которые недопустимы при других обстоятельствах (ст. 48, ч. 1 ст. 169 ГПК РК).

Примирительные процедуры также допустимы и на стадии апелляционного разбирательства.

Исходя из содержания ч. 2 ст. 115 ГПК РК следует, что в случае заключения мирового соглашения на стадии апелляционного разбирательства, госпошлина уплаченная при подаче искового заявления в суд первой инстанции, подлежит возвращению истцу полностью. Это объясняется тем, что решение суда первой инстанции не вступает в юридическую силу до тех пор, пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит апелляционную жалобу либо апелляционной протест прокурора в случае, если они будут поданы и поступят в суд аппеляционной инстанции. За рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции, взимание госпошлины не предусмотрено (не платится). Это также является новацией ГПК РК и Налогового кодекса.

Исходя из смысла содержания ч. 2 ст. 115 ГПК РК следует, что если подан встречный иск который соответствует требованиям ст. 153 и 154 ГПК РК и он принят судом, то в случае примирения сторон, госпошлина возвращается истцу как по первоначальному иску, так и истцу по встречному иску, который одновременно является ответчиком по первоначально поданному иску.

Согласно новому ГПК РК, лицо подающее ходатайство в Верховный Суд Республики Казахстан, которым оспариваются судебные акты, вступившие в законную силу в порядке кассации, обязано уплатить государственную пошлину в размере пятьдесят процентов от суммы первоначально уплаченной пошлины (п. 1-1 ст. 535 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». Уплачивать ее должна та сторона, которая подала ходатайство о пересмотре судебных актов в порядке кассации.

При заключении мирового соглашения на стадии кассационного производства, стороне которая уплатила госпошлину, возвращается пятьдесят процентов от суммы уплаченной пошлины при подаче ходатайства в кассационную инстанцию Верховного Суда Республики Казахстан. При этом, пошлина которая была уплачена при подаче искового заявленияв суд первой инстанции, возврату не подлежит.

Рассмотрение ходатайства о пересмотре дела в порядке кассации в Верховном Суде Республики Казахстан проходит два этапа. На первом этапе ходатайство рассматривается предварительно одним из судей Верховного Суда Республики Казахстан, и на втором этапе, судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.

Согласно ст. 447 ГПК РК примирительные процедуры на стадии кассации возможны только после того, как судья предварительно рассмотрев ходатайство, вынесет постановление о передаче ходатайства вместе с гражданским делом, в судебное заседание кассационной инстанции. Если судья не найдет оснований для предачи дела в судебную коллегию, то подателю ходатайства отказывается в пересмотре дела в порядке кассации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан при рассмотрении дела, предлагает сторонам конфликта примириться. В случае принятия этого предложения, суд выносит постановление об утверждении заключенного и подписанного сторонами выбранного ими соглашения, которым они примирились, отменяет все судебные акты принятые судами нижестоящей инстанции по данному гражданскому делу и прекращает производство по делу. В постановлении так же указывается о возврате госпошлины стороне, которая ее уплатила при подаче ходатайства о пересмотре судебного акта в кассационном порядке.

Документом, на основании которого орган налоговый службы будет возвращать из государственного бюджета денежные средства ранее уплаченные в качестве государственной пошлины, будет определение суда которым утверждено мировое соглашение, соглашение об урегулировании спора в порядке медиации или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры в котором указывается лицо, которому следует возвратить госпошлину (п. 4) ч. 5 ст. 177, п. 2) ст. 425 ГПК РК), а также постановление судебной колегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан (п. 6) ч. 2 ст. 451 ГПК РК). Поскольку госпошлину уплачивает истец, при подаче искового заявления в суд, то ему и возвращается госпошлина. Во избежание недоразумений в будущем, при оплате госпошлины оплачивать ее должно именно то лицо (физическое или юридическое), на которое законом возлагается уплата госпошлины.

В реальной жизни бывает так, что за то или иное лицо, уплачивает госпошлину третье лицо, указывая в платежных документах свои данные (Ф.И.О.), в том числе ИИН или БИН, адрес: место проживания или регистрации. В связи с этим возникают недоразумения. Орган государственного дохода не может выплатить из бюджета денежные средства лицу, который фактически уплатил госпошлину, но стороной гражданского процесса, в частности истцом, не являлось.

Целью введения в ГПК РК поощрительной нормы является не только содействие сторонам к мирному разрешению спора возникшему между ними, но и к экономии времени, сил и средств как самих лиц, так и суда.

Заключив соглашение по мирному урегулированию спора в одной из трех форм, разрешенных законом, стороны принимают на себя обязательство выполнить условия достигнутого соглашения исключительно добровольно и не прибегая к помощи судебного исполнителя.

В случае же неисполнения принятого на себя обязательства, суд не прибегая к судебному разбирательству по рассмотрению дела по существу, выписывает исполнительный лист и направляет его на принудительное исполнение судебному исполнителю (ч. 2 ст. 178, ч. 4 ст. 180, ч. 4 ст. 182 ГПК РК).

В связи с возможностью такого развития событий, полагаю возможным законодательное закрепление депоощрения лица, который добровольно не исполнил взятое на себя обязательство, а именно отмену определения суда в части возвращения из бюджета госпошлины.

Однако это возможно в случае неисполнения соглашения со стороны истца. Если же не исполнит соглашение ответчик, то на него следует переложить обязанность уплатить госпошлину, поскольку истцу госпошлина возвращена.

Представляется правильным было бы возвращать госпошлину после добровольного исполнения сторонами гражданского процесса принятого на себя обязательства по мирному урегулированию спора. Иначе может возникнуть ситуация, когда лицу возвращена госпошлина как санкция за позитивное действие, однако в последующем отказавшись выполнять добровольно взятое на себя обязательство, суд вынужден будет включать механизм принудительного исполнения, что фактически равно вынесению решения.

Особенностью рассматриваемой нормы является и то, что она применяется только по делам искового производства. Не применяется она по делам вытекающим из публично-правовых отношений (особого искового производства), поскольку процедуры мирного разрешения спора в делах указанных категорий, законом не предусмотрены (ч. 3 ст. 174 ГПК РК). Поэтому если возник спор носящий публично-правовой характер, то разрешить его вправе только суд посредством постановления соответствующего акта.

Согласно действующему законодательству, мировое соглашение, как один из видов мирного разрешения спора, может быть заключено и при исполнении судебного акта (ч. 1 ст. 175 ГПК РК). Из этого следует, что при заключении взыскателем и должником мирового соглашения уже в ходе исполнительного производства, то положение ч. 2 ст. 115 ГПК РК о возврате госпошлины, применению не подлежит. Поощрение в виде возврата госпошлины применяется только в том случае, если стороны примерились и заключили мировое соглашение на стадии подготовки дела к судебному разбирательству или на стадии судебного разбирательства, либо в суде апелляционной инстанции.

Исполнение же судебных актов, это завершающая стадия правоохранительной деятельности по защите нарушенных прав и интересов, когда предписание юрисдикционных органов добровольно не выполняются и регулируется отдельным законом /8/. В частности, Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» в котором предусмотрены свои нормы предоставляющие права, обязанности, ответственность и меры принуждения должника и взыскателя, направленные на исполнение вынесенных и вступивших в законную силу судебных актов.

Исключением из общего правила о сущности мирового соглашения и его заключении является Закон Республики Казахстан «О реабилитации и банкростве» от 7 марта 2014 года с изменениями и дополнениями внесенными Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реабилитации и банкротства» от 13 ноября 2015 года.

Согласно новой главы 6-1 этого закона, регламентирующей заключение мирового соглашения после вынесения судом решения о признании того или иного субъекта предпринимательства банкротом, мировое соглашение может быть заключено должником и взыскателем после того, как суд признал должника банкротом и начата процедура банкротства. Так вот, закон дозволяет лицу, признанному банкротом и его бывшим кредиторам не доводить дело до полной ликвидации должника и на стадии процедуры банкротства, заинтересованные лица вправе заключить мировое соглашение на приемлемых друг для друга условиях посредством взаимных уступок. Правовые последствия заключения мирового соглашения предусмотрены в ст. 112-5 этого закона. Однако в нем не говорится о применении ч. 2 ст. 115 ГПК РК в части возврата госпошлины.

Полагаю, это связано с тем, что дела о банкротстве рассматриваются не в порядке искового производства, а разрешаются по правилам особого производства. В делах же особого производства поощрять некого и главное, не за что. Ведь судебный процесс по заявлению того или иного лица о признании несостоятельным должника уже состоялся и решение суда вынесено.

Интересным с позиции теории и практики является вопрос о том, как быть, если в уже начатое дело вступает третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями на предмет спора. Поскольку у этого третьего лица имеется свой материальный интерес к предмету спора, суть которого изложена в его исковом заявлении, то он также должен уплатить госпошлину до подачи искового заявления в суд. Полагаю, что примирительные процедуры должны происходить уже между тремя сторонами. В случае, если третья сторона не пожелает примириться на стадии подготовки дела к судебному разбирательству одним из трех способов, предусмотренных законом, хотя две другие стороны готовы примириться, то суд должен рассмотреть оба исковых заявления по существу с вынесением соответствующего решения. Если же все три стороны процесса завершат спор посредством мирного урегулирования на этапе предварительного судебного заседания, то обоим истцам подлежит возвращение ранее уплаченной госпошлины. Тоже самое произойдет, если они придут к консенсусу в суде апелляционной инстанции.

Полагаю, что рассмотренная в данной статье норма ГПК РК будет не единственной поощрительной нормой. По мере развития и усложнения социально экономических, политико-правовых отношений, возможно принятие других норм, стимулирующих субъектов гражданского процесса на позитивное поведение в сфере гражданского судопроизводства.

Одной из наиболее вероятных таких статьей в этом плане может быть ст. 171 ГПК РК, регламентирующая признание иска ответчиком и последствия такого признания. Так, в случае признания иска ответчиком, можно было бы заинтересовать его возможностью не перекладывания на него судебных издержек, которые понес истец, в то время как лицо, не признавшее исковое требование, не подлежит освобождению от возмещения судебных расходов которые понес истц, в случае вынесения решения не в его пользу.

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3. Так, согласно п. 2 ст. 29 Конституции Республики Казахстан «поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность».

4. Поощрениям в виде наград посвящен специальный Закон РК «О государственных наградах Республики Казахстан» от 12 декабря 1995 г.

5. Институт предварительного судебного заседания на стадии подготовки дела к судебному разбирательству был введен в ГПК РФ в 2002 году. Однако он проводится не по всем делам, а только по наиболее сложным и в тех случаях, когда такая необходимость определяется судом. См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей ред. Л.В. Тумановой - М.: Проспект, 2013. С 300-303; Гражданский процесс: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. С. 344-345; Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: Практ. пособие / Б.А. Горохов, В.П. Кнышев, С.В. Потапенко; под. ред. В.Н. Соловьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2009. С. 289-305; и др.

6. За рубежом понятие «раскрытие доказательств» и правовые последствия нераскрытия доказательств либо их непредставления известно давно. На постсоветском пространстве данное понятие впервые было введено в ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в 2002 г. См. подробнее. Уильям Бернам. Правовая система США. 3-й выпуск. М.: «Новая юстиция», 2006. С. 394-403; Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской федерации (постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. С. 171-173; Кайзер Ю.В. Особенности раскрытия доказательств в арбитражном процессе. - Вестник Омского университета. Серия «Право», 2010, № 4 (25). С. 138-146; Архипов Ю.В. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе / Ю.В. Архипов // Администратор суда. 2011, № 2. С. 6-7; Кузнецов Н.В. Принцип раскрытия доказательств в гражданском и арбитражном судопроизводстве /Н.В. Кузнецов// Арбитражный и гражданский процесс. 2012, № 3. С. 12-14; и др.

7. Подробнее см.: Нам Г.М. Внесудебные формы защиты. - Юридическая газета, 19 января 2016, № 6.

8. См.: Гражданский процесс. Учебник для вузов. Ответ. редактор профессор Осипов Ю.К. -М.: Издательство БЕК, 1995. С. 387; Гражданское процессуальное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / [Н.Д. Эриашвили и др.]; под ред. Л.В. Тумановой, П.В. Алексия, Н.Д. Амаглобели. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 378.